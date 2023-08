Mercato OM : Vasco, supporters, Payet… l’avis d’un spécialiste !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Libéré par l’Olympique de Marseille il y a deux semaines après huit saisons et demie passées au club de 2013 à 2015 et de 2017 à 2023, Dimitri Payet s’est engagé deux ans avec le club brésilien Vasco de Gama. Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, nous en dit plus sur ce club brésilien…

Libre de tout contrat depuis son départ de l‘OM, Dimitri Payet a rejoint Vasco de Gama. Le club brésilien basé à Rio de Janeiro a officialisé la signature de l’ancien numéro 10 marseillais.

Selon Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, « Payet ne sera pas dépaysé en terme de ferveur des supporters« . « Vasco est l’un des club au Brésil avec les supporters les plus passionnés. Comme à Marseille, cela va dans les deux sens. Lorsque tout va bien, le public est un véritable douzième homme qui galvanise son équipe. Quand cela se passe moins bien, il faut avoir les nerfs très solide car la pression peut être énorme » affirme-t-il.

Payet attendu comme le sauveur

Racheté il y a une saison et demie par la société américaine d’investissement 777 Partners, également propriétaire du Red Star en France, le club est remonté en première division brésilienne, ce qui a permis d’investir dans des infrastructures.

« Au Brésil, entre janvier et avril, il y a les championnats d’états avant le championnat national en mai. Sportivement, c’est très compliqué. Vasco de Gama n’a plus rien gagné depuis 10 ans. Le club joue le maintien et est actuellement 19ème. L’équipe reste sur 8 défaites lors de ses 10 derniers matchs. Au vu de son histoire et de la passion de ses supporters, le club devrait viser le titre tous les ans, à l’image de l’OM. Malheureusement, les dirigeants et les effectifs ne sont pas à la hauteur ces dernières années » ajoute le consultant du Club des 5.

Dominique Baillif assure que « Dimitri Payet sera techniquement au dessus du lot« . « Cependant, le meneur de jeu réunionnais sera immédiatement attendu par les observateurs brésiliens. Il y a une certaine étiquette grand joueur sur lui du côté de Vasco. C’est un joueur sur lequel il y a un gros investissement en provenance de l’OM qui a été international français. » conclu-t-il.