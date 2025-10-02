Mercato OM : Vermeeren séduit et impressionne déjà !

Aligné par surprise face à l’Ajax Amsterdam mardi soir au Vélodrome, Arthur Vermeeren a livré une prestation pleine d’autorité et de maturité. Titulaire pour la première fois sous le maillot olympien, le milieu belge de 20 ans a été impliqué sur trois des quatre buts marseillais (4-0), confirmant les espoirs placés en lui.

Pour Mehdi Benatia, directeur du football de l’OM, le choix de miser sur Vermeeren était une évidence :

« Arthur est un super joueur qui joue déjà comme un ancien. On l’avait manqué il y a un an. S’il fait ce genre de prestation et que le projet lui plaît, c’est quelqu’un qu’on va être amené à voir ici quelques années » (L’Équipe).

« Son profil colle parfaitement à De Zerbi »

Ancien coéquipier du Belge à l’Antwerp, le gardien Jean Butez confirme que Marseille n’a pas pris de risque inconsidéré en le recrutant :

« On pourrait penser que l’effervescence de l’OM ne colle pas à sa personnalité, mais il n’est pas du tout un panic buy puisque son profil colle parfaitement à ce que veut De Zerbi » (L’Équipe).

Butez insiste aussi sur ses qualités déjà bien identifiées en Belgique :

« Arthur a les capacités physiques pour ce style de jeu. Il sait presser haut, se projeter rapidement et finir les actions, avec un temps d’avance sur l’adversaire dans la compréhension du jeu » (L’Équipe).

Une pépite déjà adoptée

Décrit comme « capable de voir des choses que les autres ne voient pas » (L’Équipe), Vermeeren a séduit le Vélodrome et s’impose comme une recrue prometteuse, parfaitement adaptée au projet De Zerbi.