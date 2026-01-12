Mercato OM : versions contradictoires pour Matt O’Riley !

Alors que La Provence a évoqué ces dernières heures une réflexion interne autour d’une possible rupture anticipée du prêt de Matt O’Riley, FootMercato assure de son côté que l’Olympique de Marseille n’envisage absolument pas un tel scénario. Deux lectures opposées d’un même dossier, qui alimentent l’actualité chaude du club phocéen en plein mercato hivernal.

Une information de La Provence qui interroge sur l’avenir d’O’Riley

Arrivé l’été dernier pour renforcer l’entrejeu de l’Olympique de Marseille, Matt O’Riley s’est retrouvé au centre de l’actualité après une information publiée par La Provence. Le quotidien régional expliquait que la direction marseillaise réfléchirait à l’hypothèse de casser le prêt du milieu de terrain dès cet hiver, signe d’une certaine déception interne concernant son rendement.

Cette information a rapidement suscité des réactions dans l’environnement de l’OM, tant le joueur fait partie de la rotation utilisée depuis le début de la saison. Dans un contexte sportif exigeant, marqué par une forte pression autour des résultats et des choix de Roberto De Zerbi, la question de l’efficacité immédiate des recrues reste centrale à Marseille.

Sans évoquer de décision actée, La Provence mettait en avant une réflexion stratégique, dans un mercato où chaque mouvement est scruté et où l’OM cherche à ajuster son effectif pour la seconde partie de saison.

FootMercato dément toute volonté de rupture de prêt

Quelques heures plus tard, FootMercato a apporté un démenti clair à cette lecture du dossier. Selon le média spécialisé, l’Olympique de Marseille n’a aucune intention de mettre fin au prêt de Matt O’Riley lors de ce mercato de janvier. Le club compterait toujours sur l’international danois, qui totaliserait, d’après la même source, 5 passes décisives et 1 but en 21 apparitions toutes compétitions confondues.

Toujours selon FootMercato, le joueur ne serait pas concerné par un départ anticipé et devrait bien terminer la saison 2025-2026 sous le maillot marseillais. Une position qui vise à couper court aux rumeurs persistantes et à réaffirmer la confiance du club dans le milieu de terrain pour la suite de l’exercice.