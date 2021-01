Mercato OM : Villas-Boas a rencontré l’entourage d’un attaquant !

Ces derniers jours, des rumeurs et informations envoient Arkadiusz Milik à l’Olympique de Marseille. Selon un journaliste italien, Villas-Boas aurait rencontré l’entourage du Polonais.

L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche d’un attaquant pour concurrencer et épauler Dario Benedetto. Ces derniers jours, plusieurs médias en Italie affirment qu’une offre a été transmise à Naples pour Arkadiusz Milik à hauteur de 10M€.

RMC Sport nous informait ce jeudi que Pablo Longoria négociait avec le joueur pour qu’il prolonge à Naples et se faire prêter l’international polonais. L’OM deviendrait en quelque sorte une vitrine afin que le club italien puisse vendre le joueur.

MILIK PLUS SEDUIT PAR L’OM QUE CES DEUX GROS CLUBS

Alfredo Pedulla, journaliste italien a publié un article sur son site, affirmant qu’André Villas-Boas a rencontré l’entourage du joueur. Malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid et de la Juventus, Milik privilégierait l’OM.

La concurrence avec Luis Suarez et le grand nombre d’attaquants du côté de la Vieille Dame ne rassurerait pas l’ancien buteur de l’Ajax pour se frayer un chemin et avoir une place de titulaire. En voyant l’effectif des Marseillais, il pense pouvoir apporter quelque chose et avoir une chance d’enfin jouer après des saisons compliquées à Naples.