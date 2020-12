Mercato OM : Villas-Boas, début d’un feuilleton…

André Villas-Boas sera libre en juin prochain. Cependant, les agents du coach portugais ont entamé des discussions avec l’OM dans l’optique d’une prolongation de contrat. Mais pour l’instant aucune offre n’aurait été soumise…

Ce mercredi, la Provence donne des détails sur l’état des discussions en cours. Les agents de Villas-Boas ont rencontré Pablo Longoria à deux reprises, la dernière à l’occasion de la venue d’Olympiakos au Vélodrome. Le quotidien local précise qu’à ce jour aucune « offre n’a été transmise ». Wait & see…

ça discute mais pas (encore?) d’offre pour Villas-Boas

L’#OM a profité de la venue d’Olympiakos (2-1) au Vélodrome pour accueillir les représentants de l’entraîneur portugais et prolonger les échanges #AVB #TeamOM

https://t.co/zjz8Ux08iZ — La Provence OM (@OMLaProvence) December 9, 2020

AVB s’est confié à RMC hier sur les discussions en cours autour d’une prolongation de contrat.

ÇA COMMENCE À DISCUTER — VILLAS BOAS

A LIRE AUSSI :Vente OM : Molina révèle que l’Arabie Saoudite a bien pris des renseignements sur Marseille !

« Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du FPF et du diffuseur. y a -t-il une possibilité pour que je reste à l’OM ? « Oui, je n’ai jamais dit le contraire. » » André Villas Boas – Source RMC Sport (08/12/2020)