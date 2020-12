Mercato OM : Villas-Boas vise une pépite du FC Porto ?

L’OM travaille sur le mercato d’hiver qui devrait être surtout destiné à des ventes et une ou deux arrivées en prêt. Pour autant, le club olympien doit aussi anticiper le marché des transferts d’été, dans cette optique André Villas-Boas aimerait faire venir un jeune talent du FC Porto…

Selon Record, l’OM, mais aussi Arsenal, se seraient déjà positionnés sur le jeune milieu de terrain Fabio Vieira. Ce jeune milieu offensif de 20 ans a fait toute sa formation au FC Porto. Il a remporté la Youth League en 2019, et il était déjà dans le viseur de l’OGC Nice l’année dernière. Vieira a participé à 7 matches de Liga Nos et 4 de Ligue des Champions cette saison (5 minutes face à l’OM). Ce gaucher peut jouer milieu axial ou sur un des deux côtés de l’attaque, il dispose d’un contrat jusqu’en 2022. Son départ l’été prochain pourrait être orchestré par son nouvel agent, le fameux Pini Zahavi. Par contre, l’OM devrait se heurter au tarif demandé par le FC Porto, le club veut augmenter sa clause libératoire qui est actuellement fixée à 30 M€. Un dossier bien compliqué donc…

André Villas-Boas a évoqué le mercato hivernal hier en conférence de presse.

En janvier, on ne saura qu’à la fin malheureusement qui va bouger ou non — Villas-Boas

« Le mercato de janvier va aller plutôt sur les cessions, pas sur les investissements. (…) On va essayer de se séparer de certains. Mais si on a des bonnes choses à faire durant ce mercato, on sera intéressé. Tout le monde va chercher à faire de cessions et des échanges de joueurs. (…) En janvier, on ne saura qu’à la fin malheureusement qui va bouger ou non ». André Villas-Boas – source : Conférence de presse (14/12/2020)