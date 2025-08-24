Mercato OM : Vincenzo Italiano encense l’arrivée de Jonathan Rowe !

Bologne tient sa nouvelle recrue offensive. L’ancien joueur de l’OM, Jonathan Rowe, a officiellement rejoint le club italien et a déjà fait la connaissance de son nouvel entraîneur, Vincenzo Italiano, qui n’a pas manqué de souligner l’importance de cette signature pour son équipe.

En conférence de presse, le technicien italien a livré ses premières impressions après sa rencontre avec l’ailier :

« Je l’ai rencontré tout à l’heure, nous nous sommes salués et avons échangé quelques mots. Il a de la qualité, du talent, de la vitesse et du flair, surtout en un contre un. Il devra apprendre à parler l’italien en 30 jours, mais c’est un excellent investissement de la part du club, et nous espérons avoir ajouté à l’effectif ce qui fait la différence pour moi : la qualité. Et je pense qu’il en a. »

Un départ précipité de l’OM

A lire aussi : 🔥🔥🔥 OM – Paris FC (5-2) : MERCI AUBAMEYANG, NADIR ET VAZ !!! (L’OM s’evite une CRISE)

L’arrivée de Rowe en Italie intervient dans un contexte particulier. L’ailier anglais a quitté l’Olympique de Marseille de manière brutale, après son altercation violente dans les vestiaires avec Adrien Rabiot, au lendemain de la défaite face à Rennes lors de la première journée de Ligue 1.

Cet incident a secoué le vestiaire phocéen et conduit la direction marseillaise à envisager rapidement son départ, afin d’apaiser les tensions et de rétablir l’autorité au sein du groupe.

Une nouvelle page à écrire

À seulement 21 ans, Rowe rebondit donc à Bologne, où il est attendu comme un élément capable d’apporter percussion et créativité dans les phases offensives. Si son passage à Marseille s’est terminé de manière abrupte, il reste perçu comme un joueur à fort potentiel, dont la carrière peut encore franchir un cap en Serie A.

Désormais, l’objectif pour Rowe sera de s’intégrer rapidement au collectif rossoblù et de s’adapter au championnat italien, réputé exigeant tactiquement. Mais à en croire les mots de Vincenzo Italiano, l’optimisme est déjà de mise du côté de Bologne.

A lire aussi : 🚨 Mercato OM : Rabiot prêt à rester !