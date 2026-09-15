Mercato OM : visé l’été dernier, il est déjà en grande difficulté en Italie !

Longtemps suivi par l’OM cet été pour renforcer le poste de gardien, Lucas Perri avait finalement choisi le Torino. Quelques semaines plus tard, ses débuts en Italie sont très compliqués. De quoi relativiser un dossier que Marseille semblait avoir manqué de peu.

Perri accumule les erreurs

Selon Foot Mercato, Lucas Perri traverse une adaptation difficile au Torino.

Arrivé fin août sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le gardien brésilien s’est rapidement retrouvé sous pression. Il a notamment commis une grosse erreur lors de l’élimination en Coupe d’Italie contre Monza, avant d’être encore mis en cause quelques jours plus tard face à la Fiorentina.

Contre la Roma, Perri a de nouveau montré des difficultés, notamment dans la relance et la gestion du ballon.

L’OM était revenu fort dans le dossier

Le nom de Lucas Perri avait beaucoup circulé à Marseille durant le mercato estival. Le Torino avait pris de l’avance très tôt dans les négociations, mais l’OM était revenu dans la course dans les dernières semaines. Le club italien avait finalement réussi à sécuriser son arrivée en renforçant son offre.

Le dossier s’était conclu sur un prêt avec une option d’achat autour de 14 millions d’euros.

Un regret en moins pour Marseille ?

À l’époque, l’échec du dossier avait pu apparaître comme une occasion manquée pour l’OM, qui cherchait une solution au poste de gardien. Mais au regard des premières prestations de Perri en Serie A, Marseille peut aujourd’hui relativiser.

Le Brésilien dispose évidemment encore de temps pour retrouver son meilleur niveau, mais ses débuts au Torino sont loin de correspondre aux attentes placées en lui.

Pour l’OM, qui s’appuie désormais sur Jeffrey De Lange, ce dossier ressemble pour l’instant davantage à un regret évité qu’à une grosse opportunité manquée.