Mercato OM : Visite médicale ce mardi pour Ismaila Sarr !

D’après les informations du média sénégalais Taggat, Ismaila Sarr a bien obtenu son visa et est actuellement en Angleterre pour passer sa visite médicale !

Comme annoncé ce lundi soir par Fabrizio Romano, tout se confirme pour le départ d’Ismaila Sarr ! L’international sénégalais rejoint Crystal Palace contre une somme avoisinant les 15 à 16 millions d’euros. L’ailier est arrivé ce lundi soir à Londres après avoir obtenu son visa.

Il devrait passer sa visite médicale ce mardi et signer dans la foulée son contrat. Cela constitue une belle vente pour les dirigeants marseillais après une saison difficile pour l’ancien joueur du Stade Rennais… Son départ pourrait accélérer d’autres dossiers en cours pour l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM fonce sur un attaquant de Braga !

Info Taggat 🚨 | Ismaïla Sarr 🇸🇳 est bien arrivé à Londres ✅. Il a obtenu son visa et a voyagé aujourd’hui. L’ailier sénégalais passera la visite médicale demain et, si tout se passe bien, signera son contrat avec son nouveau club Crystal Palace. via @billmahmuud… pic.twitter.com/QaywkkFHQZ — Taggat (@taggatsn) July 29, 2024

» Cette année, le contexte est différent «

Invité à réagir à la préparation de l’OM cet été, Walid Acherchour, éditorialiste de l‘After Foot, s’est montré plutôt optimiste malgré quelques interrogations qui subsistent. « Personne n’a dit que l’OM allait gagner la Ligue 1. On dit juste que l’année prochaine dans un championnat à 1 match par semaine, sans coupe d’Europe et avec 2-3 bons joueurs en plus, oui ce reset était nécessaire quand tu vois les cadavres footballistiques de l’année dernière. Je trouve que tous ces joueurs les Sarr, les Ndiaye et tous ces mecs-là qui doivent sortir, Longoria arrive à bien les vendre. «

» Ils ramènent en plus des joueurs que De Zerbi veut. Il ne faut pas oublier que l’année dernière tu as le barrage qui te conditionne toute la saison. Cette fameuse 3eme place que tu perds face à Lens t’a tué toute ton avant-saison, car les recrues n’étaient pas prêtes physiquement. La cette année c’est un contexte différent. « Un OM qui promet une grande saison sur le papier, malgré les doutes qui persistent sur la gestion du club. Rendez-vous en fin de saison pour faire le bilan.