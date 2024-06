Mercato OM : Vitinha a choisi ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Parti à la mi-saison en direction du Genoa, avec une option d’achat de 25 millions d’euros, Vitinha est bien parti pour rester une saison de plus en Italie. Les dirigeants souhaiteraient le conserver, le joueur veut rester reste à trouver un accord sur le prix de l’option d’achat obligatoire ?

Selon Sacha Tavolieri, l’attaquant portugais prêté par l’OM au Genoa veut rester en Italie. Le joueur de 24 ans dispose d’un contrat jusqu’n 2027 avec le club olympien. « Vitinha a décidé de rester au Genoa ! Le club italien a proposé à Marseille un prêt avec obligation d’achat en juin 2025 (Genoa étant encore bloqué sur le marché des transferts cet été et ne pouvant dépenser plus que ce qu’il gagne sur les ventes) évalué à 15M€ ! Les deux parties cherchent à trouver une solution et Vitinha fait pression pour rester en Italie… »



Prêt avec obligation d’achat en juin 2025 pour Vitinha ?



🔵⚪️ Infos #OM :

🇵🇹 Vitinha a décidé de rester au #Genoa ! Le club italien a proposé à Marseille un prêt avec obligation d’achat en juin 2025 (Genoa étant encore bloqué sur le marché des transferts cet été et ne pouvant dépenser plus que ce qu’il gagne sur les ventes) évalué à… pic.twitter.com/e2PkjJQfRe — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 11, 2024



Le transfert record de l’OM ne devrait pas revenir au club de si tôt. En prêt au Genoa depuis janvier, Vitinha n’a pas d’avantage convaincu en Italie. Auteur de 2 buts en 9 matchs seulement, l’attaquant portugais n’a pas su s’imposer mais resterait dans les plans du Genoa, qui souhaiterait renouveler son prêt.

L’option d’achat revue à la baisse

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le club onzième de Serie A reste confiant concernant le cas Vitinha et serait prêt à lui accorder leur confiance pour une autre saison. Toutefois, le prix de l’option d’achat pourrait coincer. Comme le précise le journaliste, les dirigeants du Genoa souhaiteraient baisser le prix initial de 25 millions d’euros.

Une bonne nouvelle pour l’OM ?

Alors qu’il avait coûté pas loin de 32 millions d’euros à l’OM, Vitinha ne semble plus dans les plans du club pour la saison qui arrive. Paulo Longoria devrait donc bientôt rencontrer les dirigeants italiens autour d’une table afin de discuter de sa situation. Lui trouver une porte de sortie reste une des priorités de ce mercato, alors que l’OM s’apprête à accueillir son nouveau coach et à commencer la refont de l’équipe.