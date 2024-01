Mercato OM : Vitinha poussé vers la sortie pour recruter un milieu créatif ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato de l’OM est loin d’être terminé, le club cherche un latéral gauche mais aimerait aussi recruter un milieu plus créatif mais à condition de sortir un de ses joueurs offensifs.

En effet, le nom de l’international américain Giovanni Reyna revient avec insistance. Le joueur de 21 ans était annoncé en prêt à Nottingham Forrest, il y aurait finalement un accord de principe ­entre Marseille et le club ­allemand. Le quotidien l’Equipe confirme que « l’OM cherche un joueur créatif, un n°10 pouvant concurrencer Amine Harit dans la construction du jeu. Reyna ou un autre, cette recrue offensive sera difficile à concrétiser pour l’OM si elle n’est pas précédée d’un départ. » Et cela ne concerne par Luis Henrique qui devrait repartir au Brésil. Pablo Longoria et son équipe attend surtout une belle offre pour son attaquant Vitinha. Le jeune buteur a bien du mal à s’imposer mais l’OM ne veut pas pour autant le brader.

Vitinha poussé dehors pour faire venir Reyna au milieu ?

L’Olympique de Marseille ferait de nouveau partie des clubs prétendants à accueillir Giovanni Reyna en provenance du Borussia Dortmund. Le club allemand n’est pas contre le fait de céder son joueur en prêt.

Son nom avait été cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille au début du mercato d’hiver. Seulement, les dernières rumeurs l’envoyaient plutôt vers l’Angleterre où Nottingham Forrest était prêt à lui offre un contrat.

Reyna, une recrue utile après la blessure de Nadir

Giovanni Reyna pourrait être une recrue et un renfort de choix pour Gennaro Gattuso pendant cette CAN où il manque de nombreux éléments offensifs à l’OM. Ndiaye, Harit ou encore Ounahi manquent cruellement en terme de création de jeu, surtout en l’absence de Bilal Nadir qui s’est grièvement blessé face au Stade Rennais ce dimanche.

Tous les supporters ont entendu le cri de douleurs de Bilal Nadir ce dimanche soir lors de la rencontre face au Stade Rennais. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille ne faisait pas de cinéma ! En effet, le Marocain ne s’est pas contenté de recevoir un coup sur le pied mais souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche comme nous l’informait l’OM dans un communiqué publié ce lundi.

Communiqué de l’OM :