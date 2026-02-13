Mercato OM : Walid Acherchour avance une autre piste “bien placée” après Beye !

Alors que la question du banc agite l’actualité de l’Olympique de Marseille, le nom d’Igor Tudor refait surface. Dans Winamax FC, Walid Acherchour a évoqué plusieurs profils, en rappelant la position favorable d’Habib Beye. Des propos ensuite clarifiés sur X face aux réactions des supporters.

Walid Acherchour évoque Tudor !

La réflexion autour du prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les débats. Consultant et journaliste, Walid Acherchour a abordé le sujet dans l’émission Winamax FC, citant deux noms régulièrement associés au club phocéen. « Aujourd’hui, Habib Beye est très bien placé. Il y a Igor Tudor qui est aussi bien placé », a-t-il déclaré. Une intervention qui s’inscrit dans un contexte de spéculations récurrentes autour du poste d’entraîneur de l’OM, notamment en cas d’évolution concernant Roberto De Zerbi.

Ancien coach marseillais lors de la saison 2022-2023, Igor Tudor reste une figure familière pour les supporters olympiens. Son passage avait été marqué par une qualification en Ligue des Champions, mais aussi par des tensions internes et un départ rapide.

La question des contrats courts au cœur du débat

Dans la suite de son analyse, Walid Acherchour a souligné un élément clé concernant la faisabilité d’un retour du technicien croate : « Le problème de Tudor, c’est “est-ce qu’il va revenir pour six mois ?” Parce qu’il avait déjà fait un intérim à la Juventus où il avait accroché la Ligue des Champions sur la fin. Mais derrière, ça ne lui avait pas permis de s’installer dans la durée avec la Juventus. Il n’a pas envie d’être constamment dans des contrats courts. »

Des propos qui mettent en lumière une problématique fréquente dans la gestion des bancs en Ligue 1 : la stabilité contractuelle. Le profil d’Igor Tudor, réputé pour son exigence et son intensité tactique, pourrait séduire sportivement, mais la durée du projet apparaît comme un paramètre central.

J’ai dit qu’il était bien placé dans les pistes et que c’était un nom qui revenait comme possibilité comme sorti dans plusieurs médias tout en rappelant le contexte en disant que Beye était en pôle en décryptant la situation. Rien de fou les gars. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) February 12, 2026

Face aux nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, Walid Acherchour a ensuite tenu à préciser sa pensée sur X : « J’ai dit qu’il était bien placé dans les pistes et que c’était un nom qui revenait comme possibilité comme sorti dans plusieurs médias tout en rappelant le contexte en disant que Beye était en pôle en décryptant la situation. Rien de fou les gars. »

Un message visant à tempérer l’emballement autour d’une éventuelle arrivée d’Igor Tudor à l’OM, tout en confirmant que son nom circule bien dans les discussions médiatiques.