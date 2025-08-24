Mercato OM : Walid Acherchour radicalement contre un retour de Rabiot !

Le feuilleton Adrien Rabiot continue d’enflammer l’actualité olympienne. Après la violente altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire à Rennes, le milieu français semblait condamné à quitter l’OM. Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient d’ailleurs tenu un discours ferme en pointant son attitude, avant que Roberto De Zerbi ne surprenne tout le monde samedi soir après la victoire face au Paris FC (4-2) en ouvrant la porte à une réintégration.

Un revirement qui laisse Walid Acherchour totalement perplexe. Dans l’After Foot sur RMC, le consultant a dénoncé une communication brouillonne :

« Ils (les dirigeants) t’ont dit ‘l’institution, c’est comme ça’. Entre temps, Roberto De Zerbi se désavoue de ça après une victoire. Si tu réintègres Rabiot, tu passes pour une trompette par rapport aux discours tenus toute la semaine. En revanche, si tu ne le réintègres pas, tu te mets en danger. Ton coach se met en porte-à-faux. »

Pour Acherchour, le message envoyé par le club est contradictoire et affaiblit la direction. D’autant plus qu’à une semaine de l’Olympico face à Lyon, cette affaire relance la tempête médiatique :

« La situation a pris une ampleur folle. Il y avait tout pour retrouver du calme avant l’Olympico. Pendant toute la semaine on va reparler de ça et on va vouloir savoir si Benatia et De Zerbi étaient d’accord ou si Longoria en a trop fait. Quoi qu’il arrive t’es battu. C’est fou. »

Après la main tendue par Roberto de Zerbi, reste désormais à connaitre la position des dirigeants olympien Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Pendant ce temps, Rabiot, courtisé notamment par la Juventus et l’AC Milan, n’a toujours pas trouvé de point de chute concret et, selon plusieurs sources, garderait l’envie de rester à Marseille.

