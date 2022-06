Mercato OM : Witsel première recrue ? L’avis d’un spécialiste sur son niveau et son profil !

Alors que la première recrue estivale de l’OM devrait bien être Axel Witsel, Florian Holsbeek, spécialiste du football belge nous donne son avis sur l’international belge.

Libre de tout contrat, Axel Witsel devrait sauf surprise s’engager pour deux saisons avec l’OM une fois que la DNCG aurait donné son feu vert. Spécialiste du football belge, Florian Holsbeek a eu l’occasion de voir jouer régulièrement le milieu de terrain de 33 ans. Pour Football Club Marseille, il nous a donné son avis sur ce joueur bien connu en Europe qui pourrait débarquer sur la Canebière cet été. Il souligne le côté très professionnel de l’ancien joueur du Benfica, toujours au top physiquement…

« Tout le monde connait Axel Witsel, c’est un joueur très important à la récupération. Que tu sois bloc bas, bloc médiant ou bloc haut, avec son expérience il sait où se placer. C’est quelqu’un qui après récupération ne conserve pas la balle, il va directement jouer latéralement ou vers l’avant. S’il sent que l’équipe est sous pression, il peut physiquement faire tourner ou conserver la balle. Il peut aussi s’aligner comme 4e défenseur central dans une défense à 3. On est sur un élément d’expérience, il vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit, « ce n’est pas comme Eden Hasard qui va reprendre 22kg à chaque trêve ». Witsel s’entraine tout le temps, il est tout le temps au top, il faut voir la façon dont il a récupéré à son âge de sa rupture au tendon d’Achille. Cela montre aussi que son corps est en parfaite santé. Il ne faut pas attendre de lui des statistiques, buts et passes décisives ce n’est pas son truc, il se projette un peu mais pas énormément, sur la transition lors d’une récupération haute, mais ce n’est pas un joueur qui va venir dans la surface adverse après une longue possession mettre sa tête. C’est un bon élément d’expérience pour l’OM en tout cas… » Florian Holsbeek – source : FCMarseille (16/06/2022)

Extrait de l’émission l’Apéro Mercato le journaliste suiveur de l’OM pour Maritima TV Karim Attab. Un extrait consacrée à l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’international Belge Axel Witsel.

« Axel Witsel c’est vraiment intéressant quand même. Il est peut-être au crépuscule de sa carrière mais il n’y a pas si longtemps ça parlait encore d’Arturo Vidal… Même si Witsel a eu une grosse blessure, sur le plan physique il est bien mieux que Vidal, il joue une trentaine de matchs cette saison avec Dortmund et ça reste un pilier de la sélection Belge. C’est un joueur qui a l’expérience de plusieurs grands championnats. Quand tu vois son profil, c’est pas tout à fait celui de Kamara mais dans sa propension à récupérer et relancer vite, je trouve que c’est pas mal. Après je pense pense qu’il a un très gros salaire, mais étant libre il n’y aura pas d’indemnité de transfert à payer. Après je pense que Longoria a pris contact avec pas mal de joueurs depuis plusieurs semaines voir quelques mois, il y a des discussions qui doivent s’accélérer depuis le match de Strasbourg. Après tout dépendra du profil recherché pour remplacer Kamara. Est-ce qu’on veut un « Kamara-bis » ? Ca sera très compliqué. » Karim Attab – Source : Football Club de Marseille