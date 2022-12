Mercato OM : Zaha pose une condition pour choisir son prochain club ?

Avec la blessure d’Amine Harit, le prêt de Suarez à Almeria et les points d’interrogation concernant Milik et Gerson, Pablo Longoria est dans l’obligation de recruter dans le secteur offensif cet hiver.

Après les pistes Jhon Duran et Marcus Thuram, c’est le nom de Wilfried Zaha qui aurait été coché par les dirigeants olympiens selon les médias britanniques.

En fin de contrat avec Crystal Palace cet été, l’international ivoirien est la cible de nombreuses écuries européennes et l’OM devra faire face à une concurrence féroce sur ce dossier. Le PSG, Monaco, Leipzig, Dortmund, Arsenal, Tottenham, la Juventus et le Barça font partie des équipes qui se sont positionnées sur l’attaquant.

A 30 ans, Wilfried Zaha a des envies d’ailleurs et refuse de prolonger son contrat avec les Eagles. L’OM pourrait donc faire une affaire en ne dépensant que peu de liquidités pour le recruter.

Zaha veut jouer la Ligue des Champions

Cependant, selon des informations du journaliste anglais Graeme Bailey, l’ailier donnerait la priorité aux clubs qui seront qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, une compétition dans laquelle il n’a toujours pas disputé un seul match. L’OM devra donc terminer sur le podium cette saison pour attirer Wilfried Zaha dans ses filets.

Interrogé sur le mercato peu après la rencontre face à Monaco, Pablo Longoria n’avait pas cherché à cacher la nécessité de recruter sur le plan offensif cet hiver.

« Tout d’abord, mes pensées vont à Amine. Il va mieux moralement. C’est un coup dur pour le club, il représente beaucoup pour le vestiaire. C’est quelqu’un qu’on apprécie, pour son niveau sur le terrain et en dehors. Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui ce sera une priorité pour nous de prendre un joueur offensif cet hiver. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

