Mercato : « On sait que l’OM pourrait aller chercher un attaquant si l’opportunité est bonne ! »

Depuis ce matin, le nom de Boulaye Dia (Reims, 23 ans, Sénégal) est à nouveau cité comme un possible renfort pour l’Olympique de Marseille. Dès cet hiver ?

Le 10 Sport annonçait en effet que le club marseillais suivait toujours de près la situation de l’attaquant du Stade de Reims. Simone Rovera, de la Chaîne Téléfoot, donne un peu plus de précisions sur ce dossier.

« Boulaye Dia entre 12 et 15M€, c’est surement une bonne opportunité »

« Un départ de Boulaye Dia en janvier ? Oui parce que Reims tient sa parole. Le club lui avait donné un bon de sortie cet été. Ce bon de sortie est toujours valable même si on peut discuter de la valeur de ce bon de sortie. Selon certaines informations, ce serait 12 millions d’euros. À nos micros, les dirigeants rémois avaient parlé d’un chiffre de 15M€ pour laisser partir le joueur à huit buts en huit matches en Ligue 1. Il y a pas mal de clubs qui sont intéressés. On a mis Marseille dans le lot parce que Marseille s’y était déjà intéressé en été et on sait que Marseille pourrait aller chercher un attaquant si l’opportunité est bonne ! Boulaye Dia entre 12 et 15M€, c’est surement une bonne opportunité. Il y a aussi l’Angleterre avec des clubs du top 10 qui ont pris des renseignements sur lui. Et l’Allemagne aussi donc pas mal de situations qui peuvent se vérifier et ce, dès janvier… »

Simone Rovera – Source : La Chaîne Téléfoot