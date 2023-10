Mercato : Papin rend hommage à un ancien coach de l’OM !

Passé par l’Olympique de Marseille dans les années 90, Jean Pierre Papin est devenu une légende du club. L’ancien attaquant reste proche de l’OM et a répondu à quelques questions de Tuttomercatoweb.

L’Olympique de Marseille n’a pas conservé Alexis Sanchez pour cette saison. Une erreur? D’après Jean-Pierre Papin qui a donné une interview à TuttoMercatoWeb, le Chilien a surtout été bonifié par Igor Tudor, un coach qu’il a particulièrement apprécié lorsqu’il était à l’OM !

Tudor a mis en valeur Alexis Sanchez qui est quelqu’un comme Giroud

« Gattuso a les bonnes valeurs pour notre club. Je dois dire que je me suis beaucoup amusé avec Igor Tudor, a affirmé l’ancien buteur à TuttoMercatoWeb. Il a mis en valeur Alexis Sanchez qui est quelqu’un comme Giroud et qui est un professionnel exemplaire : il arrive deux heures plus tôt et repart deux heures plus tard »

Pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille

Alexis Sanchez avait expliqué dans son post Instagram qu’il voulait rester à Marseille encore une saison de plus mais que la direction marseillaise en a décidé autrement. Simple désaccord financier ou réelle volonté de la part du board olympien de ne pas reprendre Sanchez?

« Pour Marseille et son equipe je n’ai que des remerciements vis à vis de la direction du club de son équipe médicale du personnel de la cuisine et de tout le club. Avec mes partenaires j’ai partagé de très bons moments. Merci de m’avoir supporté et pardon de leur mettre la pression à chaque match et à chaque entraînement hahahahaha, a plaisanté l’international chilien avant de poursuivre ses remerciement aux supporters. Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments. J’ai passé d’excellent moments et j’en garde de très bons souvenirs. Enfin je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaite mais cela ne dépendait pas que de moi il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte. Un grand Merci à Marseille »