Mercato : Piste de l’OM, flop en italie… il pourrait filer en Turquie !

Selon le journaliste Matteo Moretto, « Galatasaray et Naples sont en contact permanent au sujet de Noa Lang, pour lequel un prêt avec option d’achat est en discussion ». L’ailier néerlandais, dont l’avenir s’écrit loin de l’Italie, avait déjà été suivi par l’Olympique de Marseille l’été dernier. Un flop qui va devoir se relancer !

Naples ouvert à une sortie, Galatasaray en pole position

Arrivé à l’été 2023 en provenance du PSV Eindhoven, Noa Lang n’a jamais réussi à s’imposer durablement sous le maillot du SSC Naples. Entre blessures, concurrence offensive et changements d’entraîneur, l’international néerlandais a traversé une période compliquée en Serie A, loin du rendement attendu après son transfert.

Galatasaray e Napoli sono in contatto costante per Noa Lang per cui si sta discutendo un prestito con diritto di riscatto. La formula dell’operazione è ancora da definire al 100% ma i dialoghi sono positivi. pic.twitter.com/rHYLNMe3HM — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 18, 2026

Dans ce contexte, Naples travaille sur une porte de sortie. Toujours selon Matteo Moretto, les discussions avec Galatasaray portent sur un prêt assorti d’une option d’achat, même si la formule exacte de l’opération n’est pas encore définitivement arrêtée. Les échanges sont néanmoins jugés positifs, signe d’une volonté commune d’avancer rapidement sur le dossier.

Pour Naples, l’objectif est clair : alléger son secteur offensif tout en se laissant une marge de manœuvre financière pour la suite du mercato. Pour Noa Lang, il s’agit surtout de retrouver de la continuité et un environnement favorable à son expression.

Un profil déjà étudié par l’Olympique de Marseille

L’été dernier, le profil de Noa Lang avait été étudié par les dirigeants marseillais, dans un contexte de reconstruction offensive. L’ailier figurait parmi les joueurs suivis par le club, avant que l’Olympique de Marseille n’explore d’autres pistes offensives sur le marché, et recrute Paixao.

Le parcours récent du joueur à Naples, marqué par une adaptation difficile et un rendement jugé insuffisant au regard des attentes du club italien, explique en grande partie cette ouverture à un départ.

À ce stade, l’actualité reste centrée sur les discussions entre Naples et Galatasaray, pele joueur va tenter de se relancer loin de Marseille…