Mercato : Pisté par l’OM, il rejoint finalement la Bundesliga !

Avec le départ de Renan Lodi et la pauvreté à ce poste, l’OM avait coché le nom de plusieurs latéraux gauches cet hiver. L’une des pistes, David Jurasek, signe finalement en Bundesliga !

Le nom de David Jurasek a été cité comme une piste prioritaire de l’Olympique de Marseille durant plusieurs semaines lors de ce mercato d’hiver. Après le départ officialisé de Renan Lodi, le club marseillais a récupéré Ulisses Garcia et a priorisé un joueur de Ligue 1 à ce poste.

Si la piste menant à Adrien Truffert semble de plus en plus compliqué, celle de Quentin Merlin se concrétise ce lundi et prend de l’ampleur d’après Foot Mercato. Avant cela, l’OM avait coché le nom de David Jurasek. Le joueur de Benfica a finalement rejoint Hoffenheim en ce début de semaine en prêt avec OA de 12M€.

🔵🇨🇿 David Jurasek joins Hoffenheim on loan deal from Benfica, confirmed. There’s buy option clause not mandatory — worth €12m. pic.twitter.com/Y4QtLX61DI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024

A peine arrivé, Ulisses Garcia se fait démolir par ce spécialiste sur RMC !

Dans l’After, le correspondant pour RMC, Polo Breitner a donné son avis sur la recrue de l’OM, Ulisses Garcia et il n’est pas tendre. « Quand l’information est tombée, je suis tombé par terre. J’ai appelé mes contacts en Suisse pour savoir si c’était une blague ou pas. Il faut savoir ce qu »est le championnat suisse, c’est un championnat de seconde voire troisième zone dont les meilleurs jeunes partent très tôt et nottament en Bundesliga. Donc un joueur de 28 ans qui est bon dans ce championnat cela n’existe pas. S’il était bon, il aurait quitté le championnat suisse depuis longtemps ! On m’a dit c’est très bien pour lui, il multiplie par trois son salaire. Ulisses Garcia est certes très impressionnant physiquement mais qui a des lacunes techniques assez importantes, mais aussi des lacunes tactiques toujours importantes à 28 ans. S’il est titulaire à l’OM, c’est que le club olympien est en seconde division. Soit il vient en tant que doublure et à la rigueur je peux le comprendre, honnêtement il y a beaucoup mieux sur le marché des transferts, c’est une vraie surprise. » Le latéral gauche devrait être le remplaçant d’une autre recrue attendue à ce poste…