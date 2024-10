Mercato : Pogba réagit à la rumeur l’envoyant à l’OM !

Ce lundi, L’Equipe a eu l’occasion de poser des questions au journal L’Equipe. Le milieu de terrain a réagit aux propos de Patrice Evra à son égard il y a quelques jours.

Cette déclaration de Patrice Evra a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Sur RMC, l’ancien latéral gauche exprimait sa volonté de voir Paul Pogba enfiler le maillot de l’OM. Le principal intéressé a été interrogé par le journal L’Equipe dans les tribunes du Parc des Princes où il était pour la promotion du film Quatre zéros de Fabien Onteniente.

On ne sait pas de quoi demain sera fait, pourquoi pas jouer en Ligue 1 — Pogba

« L’OM? Je rigole parce que c’est tonton Pat’, il a dit ça en rigolant, vous le connaissez ! Je suis encore sous contrat donc ce n’est pas crédible. Je n’y ai pas pensé puisque j’étais « suspendu » et là je reviens. Je suis dans un club, je pensais juste à revenir déjà et sortir de cette situation. On ne sait pas de quoi demain sera fait, pourquoi pas jouer en Ligue 1. Je ne suis pas obligé de dire non. Mon objectif est surtout de revenir en forme parce que ça fait longtemps que je n’ai pas joué. C’est juste ça, retrouver les terrains. Il y a des joueurs en équipe de France. Ce n’est pas parce que Paul Pogba qui a gagné la Coupe du monde va revenir que les autres vont s’asseoir. Il y a des joueurs qui performent avec leurs clubs, qui jouent bien, ce sera à moi de revenir et de jouer. Deschamps? Bien sûr, on a été en contact. C’est quelqu’un qui a toujours été là, qui m’a toujours soutenu, même avant cette situation. Je suis très reconnaissant envers lui », a déclaré l’ancien joueur de Manchester United à L’Equipe.