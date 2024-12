Mercato : Pogba se verrait bien rejoindre l’OM?

Paul Pogba a bien entendu les différents appels du pied des joueurs et des supporters sur les dernières semaines et n’écarte pas une arrivée à l’OM !

L’OM pourrait tenter le dossier compliqué Paul Pogba dès cet hiver. D’après les informations de RMC Sport via leurs journalistes Fabrice Hawkins et Florent Germain, le milieu de terrain cherche à retrouver l’équipe de France et donc d’être exposé. Il sait qu’à l’OM, il aura cette résonnance et pourrait retrouver les Bleus… Le club tentera donc de le récupérer cet hiver.

👀 Paul Pogba à l’OM? Un dossier « difficile »… mais pas impossible.https://t.co/WjwBtccbg2 — RMC Sport (@RMCsport) December 9, 2024

Rabiot veut jouer avec Pogba à l’OM

Le milieu de terrain de l’OM Adrien Rabiot n’a pas caché son envie de voir débarquer Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur du PSG l’a fait savoir au micro de DAZN au terme de la victoire de Marseille face à l’ASSE (0-2) ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1.

« Pogba ? On sait tous que c’est un vrai sujet… Bien sûr que j’aimerais jouer avec Paul. On s’est côtoyé rapidement à la Juventus, mais on n’a pas pu trop jouer ensemble car il avait eu pas mal de pépins physiques, et j’étais très déçu. Mais bien entendu qu’on l’invite grandement à nous rejoindre pour jouer à l’Olympique de Marseille. Ce que l’on est en train de mettre en place, c’est vraiment très important, on le voit, il y a une vraie dynamique, c’est très professionnel à tous les étages du club. Il y a vraiment de l’ambition, donc s’il veut venir, c’est avec grand plaisir. », a déclaré le joueur de l’OM au micro de DAZN au terme de la rencontre.