Mercato : Possible partant, il devrait finalement rester à l’OM !

Annoncé partant il y a quelques semaines, Amir Murillo devrait finalement rester à l’Olympique de Marseille cet hiver et donc terminer la saison.

L’OM devrait faire partir quelques joueurs de son effectif cet hiver. D’après les informations du journal L’Equipe, cela ne devrait pas concerner le latéral droit Amir Murillo. Le Panaméen aurait fait ce qu’il faut pour convaincre les dirigeants de le conserver jusqu’à la fin de la saison.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : il raconte son calvaire et sa terrible blessure au genou…

À l’approche du mercato hivernal 2025, l’OM cherche à renforcer sa défense, avec des cibles comme Danilo (Juventus) et Kiliann Sildillia (Fribourg). Le club allemand aurait d’ailleurs ouvert la porte à un départ du Français. Comme nous l’informe Foot Mercato, son prix serait déjà fixé à 12 millions d’euros. Pour le moment, les Olympiens n’auraient pas encore manifesté de réel intérêt pour celui qui a joué les Jeux Olympiques avec L’Equipe de France de Thierry Henry.

Selon Nicolo Shira, le club italien, intéressé par le latéral droit de 22 ans, pourrait tenter de le recruter, d’autant plus que Florent Ghisolfi, directeur sportif de la Roma, l’avait déjà ciblé lorsqu’il était à Nice. Avec l’insuffisance de Pol Lirola, l’OM pourrait se positionner pour renforcer ce poste, bien que la concurrence soit déjà bien lancée pour le joueur, sous contrat jusqu’en 2026.

#ASRoma have shown interest in #Freiburg’s right fullback Kiliann #Sildillia. Technical director Ghilsolfi already wanted him at OGC Nice. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 31, 2024