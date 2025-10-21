Mercato : Pour De Bono, l’OM a le temps pour décider de recruter ou pas !

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate sur le plan offensif. La blessure d’Amine Gouiri, indisponible pour au moins trois mois, soulève des interrogations sur la profondeur de banc de l’équipe de Roberto De Zerbi. Invité sur le plateau de Débat Foot Marseille, le consultant Jean-Charles De Bono a livré une analyse lucide sur la situation, tout en appelant le club à anticiper les risques.

De Bono entre compassion et lucidité

Ancien milieu de terrain de l’OM, Jean-Charles De Bono a d’abord tenu à exprimer son soutien au joueur touché : « D’abord, j’ai une pensée pour Gouiri, tu loupes minimum trois mois alors que l’équipe tourne. » Une blessure qui intervient alors que l’attaquant commençait à trouver ses repères dans le système mis en place par De Zerbi.

Mais pour le consultant de FCMarseille, cette absence prolongée ne doit pas être prise à la légère. « Je comprends les paroles de De Zerbi avec la satisfaction de Robinio Vaz, quand il rentre, il fait le boulot. Mais dans quelques mois, si on a des faiblesses en attaque, en Ligue des Champions tu as besoin d’un attaquant de talent. Si Aubam est fatigué, Vaz moins performant… on ne sait pas ce qu’il peut se passer. »

Une réflexion ouverte sur le marché des transferts

Alors que l’équipe marseillaise affiche une belle dynamique, le débat sur un éventuel renfort offensif reste ouvert. De Bono invite le club à ne pas se précipiter, tout en gardant une vision stratégique : « L’OM a le temps de réfléchir, de se poser pour savoir s’il faut recruter ou pas… »

La blessure de Gouiri pourrait donc pousser la direction phocéenne à envisager un ajustement lors du prochain mercato, surtout si la cadence des matchs en Ligue des Champions et en championnat met à rude épreuve le duo Aubameyang – Vaz.