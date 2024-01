Mercato : Pourquoi l’OM a abandonné la piste Matic

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Nemanja Matic pour le relancer après son désir exprimé de quitter Rennes. Le milieu de terrain ne devrait pas finalement pas venir d’après RMC.

Après l’échec du dossier Agoumé, l’Olympique de Marseille aurait toujours l’intention de recruter un milieu de terrain. En plus de Camara et Walace, le nom de Nemanja Matic tournait autour de l’OM ces derniers jours. RMC Sport expliquait cette semaine que ce recrutement ne devrait pas non plus avoir lieu. En effet, des raisons financières devraient pousser le Serbe à aller ailleurs.

Matic ne devrait pas venir non plus

« Concernant Nemanja Matic, un intérêt de l’OL et l’OM a été évoqué ces derniers jours pour le milieu serbe du Stade Rennais. Une piste jugée trop onéreuse par Marseille. Du côté du joueur, rejoindre l’OM ne serait pas non plus très intéressant d’un point de vue fiscal », explique la radio dans un article publié sur son site.

❗️L’OM est à la recherche d’un milieu de terrain qui ne sera pas le rennais Matic. 🔹Discussions se poursuivent avec Lucien Agoumé. D’autres clubs s’intéressent au Français. 🔹Un latéral gauche est visé pour suppléer Lodi

Ça pourrait bouger à l’OM⤵️https://t.co/IHc63ymOwR — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 4, 2024

A noter par ailleurs que le jeune Bilal Nadir (20 ans) est amené à prendre du galon au milieu de terrain dans les semaines à venir.