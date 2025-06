Mercato : pourquoi l’OM a écarté la piste Paul Pogba ?

Annoncé un temps dans le viseur de l’OM, Paul Pogba ne rejoindra finalement pas la cité phocéenne. Selon les informations de RMC Sport, le champion du monde 2018 devrait s’engager avec l’AS Monaco, alors que l’Olympique de Marseille a choisi de ne pas approfondir cette piste pourtant prestigieuse.

Sur le papier, l’idée d’un Pogba en bleu et blanc avait de quoi séduire. Réduction de sa suspension pour dopage, soutien public de figures comme Patrice Evra, intérêt confirmé à demi-mot par les dirigeants marseillais : tous les ingrédients semblaient réunis pour envisager un transfert spectaculaire. Mais Marseille a rapidement tranché.

Plusieurs raisons expliquent ce choix stratégique. Tout d’abord, le secteur du milieu de terrain est déjà bien fourni à Marseille. Avec des joueurs comme Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg, Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir, Ismaël Bennacer ou encore Angel Gomes, Roberto De Zerbi dispose d’un large éventail de profils expérimentés et complémentaires. Ajouter Paul Pogba à cet effectif aurait pu déséquilibrer un groupe en construction.

🚨💣 AS Monaco are closing in on deal to sign Paul Pogba as free agent, here we go soon! 🔜

Final details being sorted then deal done for French midfielder back in action after long ban.

Two year contract ready, as revealed last week… almost there. 🐙🇲🇨 pic.twitter.com/vwtpbbs2Gd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2025