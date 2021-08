Mercato : Saliba l’affirme, c’est lui qui a choisi l’OM !

Prêté à l’Olympique de Marseille par Arsenal, William Saliba est présenté ce jeudi en conférence de presse. Le défenseur formé à l’AS Saint-Etienne affirme que les Gunners souhaitaient le prêter en Premier League mais il a refusé pour rejoindre l’OM.

L’Olympique de Marseille s’est fait prêter William Saliba par Arsenal lors de ce mercato. Pablo Longoria a affirmé en conférence de presse que les négociations ont été compliquées avec le club anglais.

J’ai choisi l’OM car c’est le bon choix. J’ai poussé pour venir ici — SALIBA

Lors de sa présentation ce jeudi, le défenseur français a affirmé avoir poussé pour venir à Marseille. Les Gunners voulaient le voir évoluer en Premier League afin de s’habituer au championnat anglais.

« J’ai juste parlé avec Pablo et le coach et j’ai été convaincu de venir ici, avec un stade en feu. Je ne trouve pas que je suis parti trop tôt en Angleterre. J’ai choisi l’OM car c’est le bon choix. J’ai poussé pour venir ici. On verra bien ce qu’il se passera la saison prochaine. Arsenal voulait que je reste en Angleterre mais j’ai poussé pour venir. » William Saliba – Source : Conférence de presse (05/08/21)