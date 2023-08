Mercato : Sanchez, un mental qui peut être utile à l’OM ?

Ce lundi 31 juillet dans Débat Foot Marseille l’équipe du jour, composée de notre journaliste Benjamin Courmes accompagné de Jean Charles De Bono ancien joueur de l’OM et de Franck Conte, un artiste marseillais. Ils se sont intéressés au cas Alexis Sanchez. Est- ce que l’expérience et la mentalité d’Alexis Sanchez pourrait être des atouts importants pour l’Olympique de Marseille ?

Avec le mercato de l’Olympique de Marseille, notamment les arrivées de Aubameyang, Sarr et Ndiaye, la question du retour d’Alexis Sanchez se posait dans Débat Foot Marseille. Est-ce que le recrutement de l’international chillien serait encore utile à l’OM ?

Rappelons quand même qu’ Alexis Sanchez reste le meilleur buteur marseillais de la saison dernière avec 18 buts et 3 passes décisives en 44 matchs. Puis en plus de ses performances sur le terrain celui qui a animé l’attaque olympienne a surtout été un guide pour ses coéquipiers par sa mentalité et son exigence. Est-ce que l’OM qui a quand même un effectif qui reste assez jeune malgré quelques recrues d’expérience n’aurait pas besoin de ce genre de joueur à la mentalité irréprochable et qui a gagné énormément de titres dans sa carrière ?

« Dans le vestiaire, Sanchez c’est un leader »

» C’est un joueur qui dans le vestiaire est un meneur » explique Jean-Charles De Bono, avant de surenchérir » Puis ça envoie un signal aux autres équipes, sur le terrain crois-moi que les adversaires ne voient pas le match de la même façon quand il y a Sanchez. »

L’âge de l’ex-gunner n’est pas un problème pour l’ancien joueur de l’OM d’autant que la saison est longue et que l’absence des joueurs africains pourrait mettre en difficultés l’OM au mois de janvier. « Oui, il a 35 ans après, est-ce que tu ne peux pas faire des roulements ? Surtout lorsqu’il y aura la CAN qui tu vas mettre devant ? »