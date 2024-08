Mercato : « S’il vient à l’OM, le projet prend une autre dimension » dixit Nabil Djellit !

Malheureusement, Ismaël Bennacer ne viendra pas jouer à l’Olympique de Marseille, en tout cas pas avant le mercato d’hiver. Pour Nabil Djellit, ce recrutement aurait fait passer un cap au club.

Ce vendredi 30 août, dernier jour du mercato en France, a affolé les supporters de l’Olympique de Marseille. Venu d’Italie, la rumeur envoyant Ismaël Bennacer à l’OM a mis le feu aux réseaux sociaux. Le journaliste Nabil Djellit s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter.

« Si Bennacer vient à l’OM, le projet prend une autre dimension. Froidement. » , a publié le journaliste. Malheureusement, le milieu de terrain n’aura pas signer à Marseille avant la fin du mercato estival. Il reste cependant une piste pour cet hiver d’après les informations de RMC.

Selon le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, « la tentative marseillaise pour Ismael Bennacer a échoué. Le club français, pour tenter d’acquérir Bennacer, avait besoin de clôturer des opérations sortantes qui ne se sont pas concrétisées. » Veretout ne devrait donc pas trouver preneur !

Naufragato il tentativo del Marsiglia per Ismael Bennacer.

Il club francese, per provare a prendere Bennacer, avrebbe dovuto chiudere operazioni in uscita che non si sono concretizzate. pic.twitter.com/r0K2VxBns1

— luca bianchin (@lucabianchin7) August 30, 2024