Mercato : Son profil, ses échecs, la comparaison avec Renato Sanches… Qui est Gedson Fernandes, annoncé dans le viseur de l’OM?

Fotomaç a annoncé ce mercredi que l’Olympique de Marseille fonçait sur le prometteur Gedson Fernandes, sous contrat avec Benfica. Alexandre Ribeiro, rédacteur en chef du site Trivela qui suit l’actualité du football portugais nous en a dit un peu plus sur le profil du joueur.

L’Olympique de Marseille va vivre un mercato estival très mouvementé. Il aurait déjà débuté puisque plusieurs rumeurs et informations sortent dans les médias internationaux, évoquant des intérêts de la direction marseillaise pour des joueurs. Ce mercredi, la journée a démarré par une information venue de Turquie, du média Fotomaç, qui annonce que Pablo Longoria a entamé des discussions avec Benfica pour un transfert de Gedson Fernandes.

Bien connu des suiveurs du football, le jeune international portugais a été lancé dans le grand bain en 2018 avec le Benfica. Annoncé comme un futur prodige du Portugal avec l’explosion de Joao Felix, son ancien coéquipier, il n’a pas connu la même trajectoire que l’attaquant qui évolue actuellement à l’Atletico Madrid. Après deux saisons plus compliquées, il semble renaître sous les couleurs de Galatasaray.

Alexandre Ribeiro, rédacteur en chef du site Trivela a répondu à nos questions au sujet de Gedson Fernandes : Son profil, ses échecs à Benfica et à Tottenham, le début de la renaissance à Galatasaray et la comparaison avec Renato Sanches…

UN BOX-TO-BOX QUI Excelle par sa qualité technique mais aussi par sa puissance physiquE

« C’est un milieu de terrain axial. On l’a déjà vu débuter des matchs sur les côtés, notamment dans des 4-4-2 où il jouait dans une positionne latérale mais je trouve que c’est une erreur de le faire débuter là. C’est vraiment un joueur qui a rayonné par le passé dans un poste axial de box-to-box. Aussi à l’aise défensivement que dans les trente derniers mètres adverses. C’est un joueur de transition qui va casser des lignes, qui va permettre à son équipe de prendre le ballon et de le faire avancer. Là dessus, il excelle par sa qualité technique mais aussi par sa puissance physique. Il court beaucoup, il a de l’activité. »Alexandre Ribeiro rédacteur en chef du site Trivela – Source : Football Club de Marseille

UN PASSAGE EN 4-4-2 FATAL POUR GEDSON FERNANDES

« Gedson excellait et performait à Benfica. Il était titulaire dans un 4-3-3. Il a fait 8 très bons matchs en début de saison, notamment en tour préliminaire de Ligue des Champions face au Fenerbhaçe, il avait fait un match excellent. C’étaient ses débuts en pro, peu de personnes le connaissait sauf ceux qui suivent les jeunes. Il a été appelé en sélection A au Portugal, c’est remarquable au bout de 8 matchs en pro. Il avait ce rôle de box-to-box libre dans un 4-3-3. Il a cependant quelques lacunes tactiques. Il court peut-être un peu trop et pas forcément au bon endroit. Il lui faut une pointe basse dans un milieu à 3 pour compenser ses erreurs tactiques. Ça faisait ressortir ses qualités balle aux pieds. Au bout de 6 mois son coach se fait licencier et le nouveau met en place un 4-4-2 du coup Gedson n’avait plus sa place. Il l’a jugé trop léger tactiquement pour un milieu à deux axiaux. C’est là qu’il a commencé à plonger. C’est à ce niveau-là que j’ai des réserves, sur son côté double pivot. Après, ça peut changer. Je ne sais pas quel système va utiliser Sampaoli mais le fait qu’il soit plus adapté à un milieu à 3 est une donnée à prendre compte. » Alexandre Ribeiro rédacteur en chef du site Trivela – Source : Football Club de Marseille

L’ECHEC TOTTENHAM

« Il est très connu des personnes qui suivent la formation au Portugal. Il a été dans l’équipe championne d’Europe des U17 en 2016. C’est un joueur qui a commencé très tôt à joue en équipe pro. Il y a eu des attentes autour de lui. Il a perdu sa place à Benfica avec le passage en 4-4-2. A partir de là, il a ralenti et il ne trouvait plus sa place. Il a été tenté sur le côté droit du 4-4-2, notamment face à Lyon en Ligue des Champions et ça ne se passe pas bien pour lui. Il a même été testé en 9,5 en soutien de l’attaquant mais ça ne marchait pas trop. D’autres joueurs sont venus et correspondaient plus aux attentes du coach. C’est là que Benfica a décidé de l’envoyer en prêt à Tottenham. Un prêt d’un an et demi avec une option d’achat non obligatoire mais s’il disputait un certain nombre de match, elle serait levée. Il y a eu des débuts plutôt prometteur mais rien ne justifiait l’OA de 30/35 millions d’euros. Il a donc été mis de côté pour ne pas avoir à la payer. Tottenham l’a renvoyé à Benfica au bout d’un an. Ils ne comptait pas l’installer dans le projet. A Benfica non plus, il n’avait plus sa place… Il a été renvoyé en prêt à Galatasaray dans la foulée. Apparemment là bas, il a retrouvé du rythme, il enchaîne les matchs après un an et demi voire deux ans de stagnation. » Alexandre Ribeiro rédacteur en chef du site Trivela – Source : Football Club de Marseille

Il y a eu de nombreuses comparaisons avec Renato Sanches qui ne lui ont pas vraiment servi

« Globalement, c’est un joueur sur lequel on avait beaucoup d’attentes. Finalement, tout le monde est un peu déçu par son rendement. On a l’impression qu’il n’a pas forcément progressé, qu’il n’a pas su répondre aux attentes placées en lui. Il n’a pas su répondre à la pression qui est très forte au Portugal. Il y a eu de nombreuses comparaisons avec Renato Sanches qui ne lui ont pas vraiment servi. Renato Sanches, c’était un jeune excellent qui est monté très haut, très vite mais qui s’est petit à petit écroulé avec des passages à Swansea même s’il se remet la tête à l’endroit actuellement. Gedson, pour le moment, arrive à un stade de sa carrière où les gens n’y croient plus ou y croient encore. Personnellement, j’y crois encore mais je pense que ce ne sera pas le joueur que l’on pensait avoir lorsqu’il avait 18 ans. Ce ne sera pas un joueur indéboulonnable en sélection mais ça peut devenir un bon joueur. Il faut prendre en compte qu’il sorte de deux saisons compliquées et qu’il aura besoin de temps pour reprendre du rythme. Il a besoin de confiance, de temps de jeu et qui est plus sur une pente descendante. » Alexandre Ribeiro rédacteur en chef du site Trivela – Source : Football Club de Marseille

Ce ne sera pas moins de 10/15 millions d’euros

« Il est prêté à Galatasaray mais sans option d’achat. Au Portugal, il se dit que les dirigeants turcs voulaient renouveler le prêt pour une saison supplémentaire mais sans option d’achat ou non obligatoire. Benfica a eu beaucoup de dépense l’été dernier et ne sont pas assuré de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Le titre, c’est quasiment mort. Ils ont besoin d’argent donc ils aimeraient profiter d’une vente de Gedson Fernandes pour se refaire financièrement. Un prêt sans option d’achat, ça ne les intéresserait pas, c’est pourquoi ils ne sont pas parvenus à un accord avec Galatasaray. De ce que j’ai pu lire sur A Bola qui est le journal le plus calé sur les informations autour de Benfica, le club serait disposé à écouter des offres autour de 10 millions d’euros en transfert sec ou avec option d’achat obligatoire. Ce sera dans ces eaux-là en prenant en compte la situation du joueur et du club. Ce ne sera pas moins de 10/15 millions d’euros parce que c’est encore un jeune joueur qui garde l’étiquette international portugais même s’il ne fait plus partie des plans du sélectionneur à l’heure actuelle. C’est un joueur qui sera un peu bradé par rapport aux offres qu’il aurait pu avoir ces dernières années mais qui a un certain coût pour un club comme l’OM qui ne dispose pas non plus d’une situation financière favorable. » Alexandre Ribeiro rédacteur en chef du site Trivela – Source : Football Club de Marseille