Mercato : Textor veut piocher dans l’organigramme de l’OM !

Totalement restructurée sous l’impulsion de Pablo Longoria et David Friio, la cellule de recrutement de l’OM pourrait de nouveau être remodelée. Le responsable du recrutement à l’OM recruté en avril 2021 serait la cible de Lyon qui est en pleine restructuration ! Selon l’Equipe, John Textor est proche de Dougie Freedman, le directeur sportif de Crystal Palace aurait un rôle de conseil très important dans les choix football de Lyon. Le quotidien raconte que ce dernier « a par exemple validé le profil de Matthieu Louis-Jean, qui pourrait quitter l’OM, comme cible potentielle à la tête de la cellule de recrutement de l’OL. » Ce dernier pourrait venir remplacer Bruno Cheyrou au poste de responsable du recrutement.

Matthieu Louis-Jean visé par Textor pour Lyon ?

Julien Fournier, ancien directeur du football de l’OGCN, avait expliqué à la Provence le profil du recruteur enrôlé par l’OM en avril 2021 : « Matthieu est arrivé à Nice en tant que responsable du recrutement avec Gilles Grimandi, au moment où avec Jean-Pierre Rivère nous sommes partis. Je voulais le recruter avant, mais ça n’avait pas pu se faire. Je voulais le prendre comme scout car, dans notre organisation, il n’y a pas de responsable de la cellule, mais il y a huit scouts. Ça l’a intéressé au début, puis nous avons quitté le club. Et quand nous sommes revenus, nous avons repris notre organisation initiale, je lui ai proposé de rester scout, ça ne l’intéressait pas. Mais c’est un mec que j’aime beaucoup. C’est un gros travailleur et, ce que j’aime par-dessus tout dans ce métier, c’est quelqu’un de discret, voire de secret. C’est un énorme atout. Il est fiable et loyal. »

Et l’ancien dirigeant de l’OM précisait son expertise sur le jeunes profils : « Il est très tourné vers les jeunes joueurs, il a fait ça pendant très longtemps pour des clubs anglais. Il a une vraie expertise sur la détection de jeunes potentiels. Pour moi, il fait partie des gens sérieux et crédibles dans ce métier. C’est un métier compliqué, fait de frustrations. Tu peux flasher sur dix joueurs, et il peut y en avoir neuf qui ne veulent pas venir et le dixième qui n’est pas faisable financièrement… Il faut être patient, travailleur, humble et discret. Et il a toutes ces qualités ».