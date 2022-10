Mercato : Transféré l’été dernier, il confirme la politique de l’OM avec les jeunes…

Difficile d’être un jeune à l’OM au centre de formation. Il n’y a quasiment pas de place pour espérer gratter des minutes avec les pros et cela dure depuis longtemps. Transféré à Strasbourg l’été dernier, Lucas Perrin l’a confirmé à la LFP.

Comme son prédécesseur, Jorge Sampaoli, Igor Tudor ne laisse pas de place aux jeunes du centre de formation. Une politique sportive qui ne date pas d’hier…

Si tu n’es pas un crack, c’est compliqué de jouer

« Malheureusement pour moi, la politique de l’OM n’est pas de beaucoup faire jouer les jeunes. À l’OM, il faut gagner. On n’a pas le temps de) développer les jeunes. Si tu n’es pas un crack, c’est compliqué de jouer (…) Ce n’est pas vraiment une question d’âge ou de maturation tardive. C’est simplement que dans les clubs où il y a moins de pression, où l’on fait davantage confiance aux jeunes, il est plus facile de s’épanouir. (…) C’est le coach qui m’a lancé en Ligue 1 donc je lui en suis très reconnaissant. Il y a plein de choses à dire sur André Villas-Boas. C’est un super coach, franchement. À l’entraînement, il n’y avait que du jeu. Dans le discours, comme Julien Stéphan, il était toujours dans le dialogue, quel que soit ton statut. Il te disait toujours les choses. Même s’il y avait des stars, il réussissait toujours à gérer son groupe. J’ai énormément apprécié son côté humain. ». Lucas Perrin – source : LFP (27/10/2022)

On a fait venir des gens de la DTN marocaine, française, on fait venir des hongrois, suisso-espagnols…

« Dans l’effectif, il n’y a plus ces joueurs de cœur, alors qu’on a formé des bons joueurs sur les dernières années : Laurent Abergel, Kamara, Lucas Perrin, Chabrolle. On a fait venir des gens de la DTN marocaine, française, on fait venir des hongrois, suisso-espagnols… C’est pas possible on a notre identité. […] A Marseille on ne sait pas jouer au football, on n’est pas bons. On n’est pas la ville de Zidane, on n’est pas la ville de Galtier, de Tigana de tout ces grands joueurs donc on fait appel à pas mal de personnes extérieures. Résultats des courses… » Jean Luc Cassini – Débat Foot Marseille – 06/10/22