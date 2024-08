Mercato : Un club allemand fonce sur Sildillia !

L’Olympique de Marseille avance sur l’arrivée de Kiliann Sildillia. Wolfsburg tente de chiper le joueur mais le Français est déjà d’accord avec l’OM.

Concurrence dans le dossier Kilian Sildillia d’après les informations de Sky Sports Allemagne. Le latéral droit intéresse le VFL Wolfsburg qui se cherche un joueur à ce poste. De quoi inquiéter l’Olympique de Marseille? Pas vraiment selon le journaliste allemand qui affirme que le Français a déjà un accord avec l’OM sur les bases d’un contrat allant jusqu’en 2028.

🚨🐺 VfL Wolfsburg have inquired about Kiliann #Sildillia in recent days to explore a deal! … but the chances are very slim for Wolfsburg. ⚠️ Been told: Sildillia only wants to join Olympique Marseille! Total verbal agreement between the 22 y/o right-back and Olympique… pic.twitter.com/369zgviOVI — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 7, 2024

Sildillia pour remplacer Clauss

L’Olympique de Marseille a vendu Jonathan Clauss lors de ce mercato d’été. Le latéral français a rejoint l’OGC Nice où il connaît bien le coach puisqu’il s’agit de Franck Haise, ancien du RC Lens. Ce mercredi, il a été présenté à la presse et est revenu sur son départ de l’OM. « J’ai peut-être aujourd’hui besoin de me retrouver dans le travail et le sérieux, éviter les bruits de couloirs qui sont sortis, mais qui font partie de la vie d’un joueur de foot », a déclaré Jonathan Clauss devant les journalistes ce mercredi.

🎙️Jonathan Clauss 🇫🇷 sur son choix de rejoindre Nice : « J’ai peut-être aujourd’hui besoin de me retrouver dans le travail et le sérieux, éviter les bruits de couloirs qui sont sortis, mais qui font partie de la vie d’un joueur de foot. » (via @footmercato)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/oVvxFNxo21 — MercatOM (@Mercat_OM) July 31, 2024

L’OGC Nice prêt à chiper un autre marseillais après Clauss !

L’OGC Nice se construit un nouvel effectif avec Franck Haise. L’ancien coach du RC Lens va devoir faire sans Jean-Clair Todibo qui semble bien parti pour quitter le club. Pour se renforcer, l’entraîneur français aurait coché le nom de Chancel Mbemba, mis de côté par l’OM. Lors de la présentation de Clauss ce mercredi, Florian Maurice a été questionné sur cet intérêt.

« Comme je l’ai déjà dit, on a des recherches et des pistes. Je ne vais pas vous donner des noms, bien évidemment. Je sais qu’il est à Marseille aujourd’hui, c’est un garçon en difficulté, enfin il est dans un loft. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. On regarde un peu tout ce qui peut se faire et puis on va essayer de ramener le profil idéal pour pouvoir jouer à Nice », a répondu le dirigeant du GYM devant les journalistes.