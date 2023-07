Mercato : Un club italien se positionne pour une piste offensive de Longoria !

A la recherche d’un attaquant pour épauler Vitinha, seul joueur capable d’évoluer à ce poste dans l’effectif de Marcelino, Pablo Longoria aurait coché le nom de Folarin Balogun. Un club italien veut contrarier ses plans !

L’Olympique de Marseille s’est positionné pour récupérer Folarin Balogun après son prêt au Stade de Reims en provenance d’Arsenal. Seulement, le club anglais demande une véritable fortune pour lâcher son joueur. Si l’OM ne semble pas disposé à poser plus de 40 millions d’euros pour s’attacher ses services, son nom reste cité parmi les pistes du président marseillais.

D’après les informations de RMC Sports, l’Inter Milan espère recruter le joueur d’Arsenal cet été ! A la recherche d’un attaquant, les Italiens pourraient trouver les finances afin de payer le transfert de Balogun, surtout après le départ de Romelu Lukaku qui négocierait avec la Juventus.

Concernant Balogun à Arsenal, Arteta pourrait même décider de conserver l’international américain, si aucune offre intéressante n’arrive sur la table : « Balogun ? Il va rester avec nous pour le moment et nous verrons ce qu’il se passera. Des projets de transfert ? Il y a encore plein de choses à faire. La situation évolue tout le temps. Nous devons y être attentif. »

