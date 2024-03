Mercato : Un joueur de la Juve intéresse l’OM ?

Deux clubs de Ligue 1 dont l’Olympique de Marseille seraient intéressés par un joueur de la Juventus, peu utilisé par Massimiliano Allegri.

Il s’agit de Filip Kostić ! Le piston/milieu gauche de la Juventus ne serait plus indispensable pour les Bianconeri. En effet il n’a pas participé aux 2 dernières rencontres de Serie A face à l’Atalanta et le Napoli. Le retour en forme de Federico Chiesa pourrait aussi grandement influer sur la diminution de son temps de jeu.

Le Croate de 31 ans est arrivé à la Vieille Dame en août 2022 contre un chèque de 14 millions d’euros. Depuis, il a disputé 61 matchs sous le maillot blanc et noir pour 3 buts et 12 passes décisives.

🚨L’OM aurait fait de Filip Kostic 🇷🇸 (31 ans), l’une de ses priorités pour la saison prochaine ! Pablo Longoria pourrait capitaliser sur la bonne relation qu’il entretient avec son agent, à savoir Alessandro Lucci pour finaliser l’affaire. (@tuttosport) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/bgBSjzBfui — Infos OM (@InfosOM_) March 20, 2024

L’éventuel transfert pourrait être facilité par l’agent du joueur Alessandro Lucci. En effet, c’est aussi l’agent de Joaqin Correa. Il avait ainsi déjà facilité l’arrivée d’un joueur olympien. De plus, Longoria entretient de bonnes relations avec lui.

Des joueurs de côtés ciblés ?

Les dirigeants phocéens seraient aussi intéressé par Ferdi Kadioglu, selon Le Républicain sportif. Evoluant aux côtés de Michy Batshuayi et Cengiz Under à Fenerbahce, le joueur Turc de 24 ans est un latéral pouvant évoluer sur les deux côtés de la défense. Il a participé à 29 des 30 matchs en Süper Lig cette année durant laquelle il a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives.

Estimé à 20 millions d’euros sur Transfermarkt, le défenseur du Fenerbahce attise les convoitises. En effet en plus de l’OM, l’Inter de Milan et la Roma seraient aussi des prétendants sérieux pour accueillir la pépite Turc dont le contrat se termine en juin 2026.

La blessure de Murillo, les performances en demi-teinte d’Ulisses Garcia et la polémique Jonathan Clauss ont peut-être pousser le duo Longoria-Benatia à travailler dès maintenant sur des pistes en défense.