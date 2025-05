Mercato : Un joueur formé à l’OM de retour en Ligue 1 !

En quête de stabilité et d’expérience pour son retour en Ligue 1, l’AJ Auxerre aurait coché le nom de Lucas Perrin. L’ex-défenseur de l’OM, actuellement à Hambourg, sort d’une seconde moitié de saison convaincante au Cercle Bruges. Un profil qui intéresse fortement le club bourguignon en vue du mercato estival.

À 26 ans, Lucas Perrin a connu une trajectoire atypique. Peu utilisé par Hambourg en début de saison, le défenseur central s’est affirmé lors de son prêt en Belgique, avec 16 matchs et 2 buts sous le maillot du Cercle Bruges. Cette performance a attiré l’attention de l’AJA, désireuse de renforcer son secteur défensif.

Un joueur expérimenté pour encadrer l’AJA

Révélée par Transferfeed et confirmée par Mohamed Toubache-Ter, l’information indique que l’AJ Auxerre serait prête à miser sur le joueur marseillais, estimé à environ deux millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2026 avec le club allemand. Son profil expérimenté et sa capacité à encadrer un groupe pourraient s’avérer précieux pour le club bourguignon.

Reste à savoir si Auxerre parviendra à s’entendre avec Hambourg, d’autant que d’autres clubs pourraient également se manifester dans les prochaines semaines.

A lire aussi : Mercato : L’OM blinde un de ses très jeune talent !

Retrouvez toutes les infos mercato ici