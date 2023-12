Mercato : Un joueur se voit bien venir jouer à l’OM !

Cet hiver, l’Olympique de Marseille va devoir recruter pour pouvoir tenter de jouer sur tous les tableaux en 2024. Un joueur se dit prêt à venir jouer à l’OM !

Message envoyé à Pablo Longoria ce dimanche sur le plateau de Prime Vidéo ! Yann M’Vila a été questionné sur la possibilité de revenir jouer en Ligue 1 à l’OM ou à Lyon. Pour le milieu de terrain français qui est libre depuis son départ de l’Olympiakos, c’est une possibilité !« Oui, ce sont deux bons clubs, avec de très bons projets. Je pense que mes qualités sont compatibles avec ces deux équipes. Donc pourquoi pas ! », affirme l’ancien joueur de l’ASSE sur Prime.

🧐 Yann M’Vila à l’@OM_Officiel ou à l’@OL ? La réponse de l’international français 👇 pic.twitter.com/0g3BHFRX40 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 17, 2023

« Longoria a dépensé de l’argent, c’est raté »

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a vivement critiqué les derniers recrutements de Pablo Longoria : « C’est là que tu te rends compte que le recrutement est raté. Il n’y a rien pour changer, pas de solution de secours, a déploré le journaliste. Les joueurs qui entrent ne sont pas bons, donc tu vas user le 11 titulaire, qui a déjà accumulé plusieurs matches sur les dernières semaines. Longoria a raté les deux derniers mercatos, celui de janvier de l’année dernière et celui de cet été. »

L’OM a investi près de 200 millions d’euros en deux saisons. Un échec pour le journaliste : « Tu es allé à la caisse avec des produits pourris. Tu as dépensé de l’argent, c’est raté, comme le PSG avec Kolo Muani. » Riolo considère que l’OM a eu tort d’aller recruter en D2 anglaise : « Tu fais tes courses avec ton panier, tu prends du Championship et quand t’arrives à la caisse tu penses que t’as des bons produits ? Tu n’es pas allé dans une épicerie de luxe là, tu as pris dans un rayon en fond de magasin. Techniquement, tu as vu le niveau ? Sarr on le connaissait, techniquement, il ne va pas apprendre à jouer au ballon à 28 ans. On l’a vu à Rennes à l’époque, cela a toujours été un tout droit. Tu le voyais que ce n’était pas un bon joueur. »