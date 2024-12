Mercato : Une opportunité à saisir à l’OM au poste de numéro 10?

En difficulté au poste de meneur de jeu, l’Olympique de Marseille pourrait songer à recruter à ce poste-là cet hiver. Une opportunité pourrait se présenter.

L’OM va devoir trouver des renforts cet hiver et à moindre coût. Les Marseillais pourraient tenter le coup Enzo Le Fée, en difficulté à l’AS Roma. Depuis le début de la saison, le milieu offensif n’est que très peu utilisé et n’a même pas joué une seule minute avec le nouvel entraîneur Claudio Ranieri. L’OM pourrait tenter de relancer l’ancien rennais en prêt cet hiver.

Fagioli vers l’OM ?

L’Olympique de Marseille semble bien placé pour recruter Nicolo Fagioli, le jeune milieu de terrain de la Juventus, valorisé entre 25 et 30 millions d’euros. Selon La Gazzetta dello Sport, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi apprécierait particulièrement le profil du joueur et aimerait l’intégrer à son projet. Malgré l’intérêt croissant du PSG, du Napoli et de plusieurs clubs de Premier League, l’OM semble en bonne position pour réaliser cette opération.

La Juventus, soucieuse de faire une plus-value sur un joueur formé au club, pourrait accepter de laisser partir Fagioli durant le mercato hivernal. Le recrutement de l’international italien représenterait un renfort de qualité pour le milieu marseillais, notamment dans la quête d’un équilibre entre solidité et créativité. Cependant la priorité du club semble surtout de renforcer la défense…

