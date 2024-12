Mercato : Une piste de l’OM définitivement enterrée?

Cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille pour le mercato d’hiver, ce joueur de la Juventus devrait finalement rejoindre un club espagnol.

L’OM s’est positionné pour récupérer le milieu de terrain Arthur Melo, en manque de temps de jeu à la Juventus et qui cherche un nouveau défi. Seulement, le Brésilien intéresse également d’autres clubs comme le Real Betis Séville. D’après le journaliste italien Nicolo Schira, le milieu a donné son autorisation pour rejoindre le club de Liga. La Juve tente de récupérer le Brésilien en prêt avec OA d’environ 12M€.

A LIRE AUSSI : Mercato : l’OM a tranché pour ce défenseur, les conditions de départ sont connues !

Talks in progress between #RealBetis and #Juventus for #Arthur Melo, who has given his availability to join #Betis. #Juve are pushing for a loan with the option to buy (around 12M). Betis are structuring the possible deal on a 4-years contract. #Valencia at the window. #transfers https://t.co/Qu5jWXCQXd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2024