Le vidéaste Hugo FTBL était notre invité dans notre émission de débat. On a évoqué ensemble la situation de Guendouzi à la Lazio de Rome, de nouveau en difficulté depuis l’arrivée d’Igor Tudor.

Depuis l’arrivée de Tudor à la tête de la Lazio, Guendouzi, comme à l’OM, se voit à nouveau mis de côté par le technicien croate alors qu’il était plus que performant jusqu’à présent. Cette situation pourrait remettre en cause l’option d’achat de 13 millions d’euros que possède l’international français. On a alors demandé à Hugo FTBL s’il serait pour ou contre un retour de Guendouzi à l’OM.

« vu les finances du club, l’OM peut-il faire une croix sur ce chèque ? » #OM #MercatOM pic.twitter.com/CVhe2JA2Mi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 16, 2024

« Est- ce qu’ils peuvent refuser le chèque ? »

« Oui dans l’idée je l’aime bien Guendouzi, en plus il me fait rire. Mais le fait qu’on n’ait pas eu Rongier de l’année, je pense que ça nous pousse à dire qu’on aurait besoin d’un Guendouzi. Parce qu’au milieu je me suis amusé à regarder, l‘OM n’a jamais joué deux matchs avec la même compo cette année et au milieu, toutes les paires y sont passées. Au début il y avait Rongier, après il y avait plus Rongier, un coup c’était Veretout, un coup c’était Ounahi, un coup c’était à trois, un coup c’était à quatre, un coup c’était à deux. Je sais pas s’il y a une paire de milieu qui vous a plu, mais on n’a jamais trop trouvé. Alors Guendouzi l‘année dernière à la fin, il était un peu sur le banc. Tudor l’avait mis limite en dix derrière deux attaquants, mais après c’est un bon joueur quand même. Et dans l’OM actuel il ferait du bien.

Après au vu de tout ce qu’on entend sur les finances de l’OM et tout comme le club vend pas beaucoup, que le club est obligé de vendre, là il y a un chèque qui est déjà signé et qui va arriver dans les caisses. Est-ce qu’ils peuvent, sachant que c’était déjà planifié de l’année dernière pour cette année, est-ce qu’ils peuvent refuser le chèque ? À moins qu’ils peuvent encaisser le chèque et le racheter derrière ou se le refaire prêter ou quelque chose comme ça. »