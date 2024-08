Mercato : Wahi, Moukoko, Nketiah… Fabrizio Romano fait le point sur le dossier de l’attaquant !

L’OM avance sur la succession de Pierre-Emerick Aubameyang. Le journaliste Fabrizio Romano fait le point sur ce dossier compliqué !

Nous sommes le 7 août 2024 et il n’y a toujours pas de successeur à Pierre Emerick Aubameyang sur le front de l’attaque à l’OM. Plusieurs pistes sont explorées dont Elye Wahi ces dernières heures. Fabrizio Romano fait le point sur ce dossier en expliquant qu’Eddie Nketiah est toujours visé. Cette option reste plausible bien qu’une offre ait encore été refusée par le bord d’Arsenal il y a une semaine.

Pour terminer, le journaliste ajoute que ces deux dossiers au poste d’attaquant ne sont pas liés à la piste menant à Youssoufa Moukoko.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille explored move for Wahi in the last 24 hours…

…while Eddie Nketiah option remains on the table after Arsenal open to discussing terms of the deal again after bid rejected last week.

OM are reflecting. 💭👀

Moukoko, separate deal. pic.twitter.com/k8SgdMzqBa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024