Mercato : Zlatan raconte les coulisses du transfert de Bennacer à l’OM !

Le conseiller spécial de Zlatan Ibrahimovic a confirmé qu’Ismaël Bennacer avait demandé à quitter le Milan AC pour vivre une nouvelle aventure, malgré son rôle important au sein du club. Le milieu algérien a rejoint l’OM sous forme de prêt avec option d’achat de 12 millions d’euros, plus des bonus, les deux clubs ayant trouvé une solution satisfaisante.

Le conseiller spécial de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC a récemment évoqué le départ d’Ismaël Bennacer du club lombard, expliquant que le milieu de terrain algérien avait clairement exprimé son souhait de changer d’air. Selon ses propos rapportés par TMW, « Il a demandé à être transféré. Il était important pour l’AC Milan, il a eu des blessures, il est revenu à la fin du mois de décembre. Il voulait vivre une nouvelle aventure. »

Le transfert de Bennacer à l’OM s’est concrétisé sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 12 millions d’euros, plus des bonus éventuels. Bien que Bennacer ait eu un rôle clé dans le milieu de terrain du Milan AC, son désir de changer de club a été pris en compte. Le conseiller a ajouté : « S’il veut chercher autre chose, il n’est pas obligé de rester ici. Nous avons cherché la meilleure solution pour lui et pour nous. » Ainsi, les deux parties ont trouvé un accord permettant à l’international algérien de poursuivre sa carrière dans un nouveau challenge, tout en offrant au club milanais la possibilité de récupérer un certain montant en cas de succès de cette opération.

Ce départ marque une nouvelle étape dans la carrière de Bennacer, qui débarque ainsi la Ligue 1, après avoir été un joueur clé au Milan AC.