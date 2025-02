Merlin : « On prend du plaisir à les voir s’embrouiller… »

Hier après-midi, l’OM de Roberto De Zerbi s’est imposé très largement (5-1) face à l’ASSE. Un succès sans équivoque qui permet à l’OM de confirmer sa bonne forme du moment en enchainant un troisième succès de suite en championnat. Un match auquel Quentin Merlin a participé avant de céder sa place au nouvel arrivant bosniaque, Amar Dedić. Présent en zone mixte après la rencontre, l’ancien nantais a évoqué la bonne dynamique olympienne de ces dernières semaines.

« C’est compliqué pour l’adversaire de nous analyser »

L’international espoir français est donc revenu, pour l’ensemble des journalistes présents en zone mixte, sur ce qui faisait la force de l’OM avant d’évoquer la manière dont il vivait l’arrivée d’une nouvelle concurrence à son poste en la personne d’Amar Dedić :

« Le coach a différents schémas, différents dispositifs. C’est lui qui analyse l’équipe adverse, qui met son schéma en place pour qu’il soit le plus adapté possible à l’adversaire. C’est la force que l’on a, c’est qu’on peut jouer de différentes façons, dans différentes dispositions, donc pour les adversaires, ça reste compliqué de nous analyser. On travaille beaucoup pour avoir beaucoup de schémas pour poser beaucoup de problèmes aux adversaires et on prend énormément de plaisir à les mettre en difficulté, à les voir un peu perdus, s’embrouiller entre eux. C’est ce qu’on veut voir à la fin du match. (…) (Sur Amar Dedić) C’est un joueur qui a un fort potentiel, en un contre un il est très performant. C’est un joueur un peu comme moi, qui demande beaucoup de ballons, qui va vers l’avant. J’étais content de son arrivée, car c’est une concurrence en plus avec Ulisses Garcia. Il peut jouer des deux côtés, mais il se sent plus à l’aise à gauche, mais c’est une concurrence qui va nous pousser tous les deux vers le haut. Comme j’ai toujours dit, avec Ulisses c’est une concurrence saine et maintenant qu’on est 3 à ce poste, ça reste aussi une concurrence très saine. Avant chaque match, on se donne des conseils, on regarde des vidéos du joueur qu’on va affronter ensemble. C’est vraiment agréable d’avoir une concurrence de ce niveau ! »