Metz – OM (0-3) : La victoire résumée en 5 points !

Quelques jours après sa démonstration européenne face à l’Ajax (4-0), l’Olympique de Marseille a confirmé sa grande forme en s’imposant largement à Metz (0-3) lors de la 7e journée de Ligue 1. Dominateurs de bout en bout, les hommes de Roberto De Zerbi enchaînent un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues, et s’emparent provisoirement de la tête du championnat, avant les matchs du PSG et de l’OL.

1. Une première période maîtrisée mais stérile

L’OM a largement dominé les débats dans le premier acte (78 % de possession) sans parvenir à trouver la faille. Greenwood a touché le poteau (30e), Vaz et Gomes ont manqué de précision dans le dernier geste. Trop brouillon dans la finition, Marseille a rejoint les vestiaires avec des regrets mais la conviction que l’ouverture du score n’était qu’une question de temps.

2. Paixao débloque la situation (51e)

Dès le retour des vestiaires, les Marseillais ont accéléré. Sur une action collective limpide, Igor Paixao a ouvert le score (51e) sur un service de Vaz, son tir étant légèrement dévié par Sané. Il s’agissait du troisième but du Brésilien cette semaine, déjà buteur contre l’Ajax. Un but logique tant la domination olympienne était totale.

3. O’Riley puis Gouiri scellent la victoire

Le milieu danois Matthew O’Riley, omniprésent, a doublé la mise (69e) sur une passe de Gouiri, avant que ce dernier ne parachève le succès (76e) d’une belle action technique conclue dans la surface. Avec ces trois buts en un peu plus de 25 minutes, l’OM a fait preuve d’un réalisme retrouvé et d’une maîtrise collective impressionnante.

4. De Zerbi gère, Metz impuissant

À 3-0, Roberto De Zerbi a pu faire tourner son effectif (entrées de Nadir, Vermeeren, Murillo…). Face à une équipe messine trop limitée techniquement et sans solution offensive, Geronimo Rulli a passé une soirée tranquille. Les Grenats, encore sans victoire cette saison, n’ont jamais semblé capables de rivaliser.

De Zerbi 🎙️ après Metz-OM (0-3) :

De Zerbi 🎙️ après Metz-OM (0-3) :

« Au-delà du score, c'était un match difficile. L'an dernier, on l'aurait peut-être perdu. Aujourd'hui, on a gagné en maturité : savoir être patients, accélérer au bon moment. Nos nouveaux joueurs sont très forts, et ça fait la différence. »

5. L’OM provisoirement leader et plein de confiance

Avec ce nouveau succès, Marseille prend provisoirement la tête de la Ligue 1, confirmant son excellent début de saison. Après la démonstration européenne et ce large succès en déplacement, les Phocéens s’affirment comme une équipe en pleine confiance, portée par un collectif cohérent et des individualités en forme, à commencer par O’Riley, Paixao et Gouiri.