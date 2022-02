Metz – OM (1-2) : Victoire importante de Marseille, merci Milik !

L’Olympique de Marseille s’impose face 2-1 à Metz à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Les marseillais n’ont pas été impériaux mais ramènent une victoire décisive et prennent 4 points sur Nice !

Metz 1 2 OM Maiga 52′ 26′ Bakambu 82′ Milik

Le onze de l’OM face à Metz

López

Caleta Car – Saliba

Lirola – Kamara – Gueye

Guendouzi Gerson

Dieng Payet Bakambu

Le match :

Jorge Sampaoli a décidé d’aligner un onze inédit avec Saliba et Caleta Car en défense et Gueye et Lirola en faux latéraux. Payet est en faux neuf avec Dieng et Bakambu. L’OM sort vite, Dieng est à la conclusion d’une belle contre attaque, il ne cadre pas. Attention au jeu en transition des locaux… L’OM confisque le ballon et tente de mettre en place son jeu avec des appels en profondeur de Bakambu, Dieng, Gerson ou Lirola. Bel appel de Dieng, trouvé à droite, son centre est contré (19′). Suite à une perte de balle, Metz part vite en transition, et frappe suite à un second ballon, Lopez est attentif et capte le ballon (21′). Après plusieurs corners, Payet trouve Saliba, la tête du défenseur est ralentie, Bakambu frappe fort, Caillard l’a touche mais insuffisamment (0-1 / 26′). Belle combinaison, Boulaya frappe mais il est contré par Saliba (30′). Gros contre marseillais suite à un corner, Guendouzi trouve Dieng, qui frappe fort, Caillard dévie (33′). Corner pour Metz, tête d’Amadou dans les bras de Pau Lopez (38′). L’OM a besoin de reprendre le contrôle du ballon. Bon une-deux entre Gueye et Bakambu, le latéral hybride du soir est proche de marquer mais le ballon file à côté du poteau (45′). 0-1 à la mi-temps, Dieng aurait dû alourdir le score…

Milik décisif d’un superbe retourné !

Metz presse plus haut en ce début de seconde mi-temps, l’OM est plus en difficulté. Sur un ballon perdu, Maiga égalise en profitant de l’attentisme de Pape Gueye (1-1 / 52′). L’OM presse et tente de reprendre le contrôle du match. Bakambu récupère un ballon, il tente sa chance de loin mais ne cadre pas (60′). Payet a énormément de déchet technique ce soir, il tire la langue depuis plusieurs matches. Enorme occasion pour Dieng, lancé par Payet, il frappe encore en force alors que Bakambu était seul (66′). Lirola ne cadre pas sur le second ballon. Dieng se démarque, et tente la frappe mais il était trop excentré, il doit être plus collectif. Kolasinac et Milik remplacent Gueye et Bakambu (75′). Dieng laisse sa place à Under. Suite à un nouveau ballon perdu par Payet, Metz par en contre, Nguette ne frappe pas assez fort (80′). Kolasinac trouve Milik d’une tête sur un second ballon, le buteur polonais contrôle et marque un superbe retourné (1-2 / 82′). Balerdi remplace un Payet en dedans, Metz d’offre un coup franc, mais ce n’est pas cadré… L’OM s’impose dans la difficulté mais s’impose et prend un peu d’avance sur Nice !

Le débrief du match Metz – OM (1-2) en direct :