Metz – OM (2-2) : Marseille n’y arrive pas !

Pour cette deuxième journée, Marcelino décide de changer 2 joueurs par rapport à l’équipe qui a affronté le Pana. Balerdi remplace Gigot dans l’axe. Emran Soglo va lui connaître sa première titularisation à l’OM. Il remplace Ounahi sur l’aile gauche. Les Olympiens attaquent fort ce match. Sarr parait très en jambe, il manque d’ouvrir le score avec un poteau (2′) et une frappe enroulé superbement stoppé par Oukidja (7′).

Il ne va pas s’arrêter là. À la suite d’un un mouvement collectif sur le côté droit, Sarr va trouver Aubameyang qui se déchire mais Soglo va suivre et frappe à ras de terre au premier poteau et marque son premier but en pro (14′). Les Marseillais sont dominateurs dans ce premier quart d’heure. Ils vont tout de même se faire une frayeur à la 16ème minute. La faute à une perte de balle de Mbemba dans la surface, mais Pau Lopez est bien sorti.

Les Phocéens vont ensuite baisser un peu le rythme sans pour autant concéder d’occasion. Jusqu’à un centre de Clauss bien repoussé par Oukidja qui limite la casse pour les Messins dans cette première période. Metz va enfin se montrer dangereux quand Cande reprend un ballon à l’entrée de la surface (39′). Mais Pau Lopez s’interpose magnifiquement. Bien servi par Kondogbia sur le côté gauche, Aubameyang manque de creuser l’écart juste avant la mi-temps sur un contre éclair de l’OM. Mais le Gabonais est signalé hors-jeu. Une bonne première période des joueurs de Marcelino. Seul bémol, ne mener que 1-0 à la pause, car les situations marseillaises ont été nombreuses.

La deuxième mi-temps démarre fort pour les grenats. Pau Lopez stoppe du pied une frappe à ras de terre de Mikautadze (46′). Mais les Marseillais vont vite refroidir leurs adversaires. Sur un ballon en profondeur de Kondogbia, Aubameyang se décale sur le côté pour éviter le gardien et centre au point de penalty sur la tête de Rongier. Le capitaine de l’OM croyait doubler la mise. Mais la VAR est revenue (encore une fois…) sur un tacle de Sarr au départ de l’action et l’arbitre siffle une faute généreuse, but annulé.

Les débats sont plus équilibrés depuis le retour des vestiaires. Les Messins se font plus pressants sans pour autant se montrer dangereux. Une dynamique qui va être stoppée à la 59ème minute. Abdou Lô tacle Ndiaye au-dessus de la cheville et se voit expulsé à l’heure de jeu. Un tacle spetaculaire, mais heureusement Ndiaye se relève sans blessure.

Une expulsion qui force le coach de Metz à revoir ses plans. Il sort Youssef Maziz pour Lamine Camara (62′), qui est plus défensif. Ce qui ne va pas empêcher Le FC Metz d’égaliser avec énormément de réussite. Une frappe féviée de Sabaly va lober Pau Lopez qui ne peut rien faire (65′). Encore une fois, l’OM se fait punir par son manque d’efficacité. Et ce n’est pas fini sur un corner repoussé au deuxième poteau, Mikautadze reprend de volée le ballon (71′). Pau Lopez se troue et Metz, à 10 contre 11, passe devant au tableau d’affichage.

3 poteaux, la VAR encore…

À un quart d’heure de la fin Marcelino tente le tout pour le tout en faisant rentrer Vitinha et Mughe à la place de Balerdi et Ndiaye. L’OM va désormais pousser pour égaliser. Mais la réussite échappe encore sur ce coup franc repris de la tête de Mbemba qui touche le poteau gauche. Le match va s’enflammer ensuite. Oukidja, impérial repousse toutes les tentatives des Marseillais. Mais à force de s’employer, le gardien messin a plié. Harit, dans la surface décale Vitinha qui fusille Oukidja et égalise (82′). Deux partout à une dizaine de minutes de la fin.

Metz va renforcer sa défense avec les entrées de Maiga et de Tetteh à la place de Mikautadze et Sabaly (84′). Les hommes de Marcelino vont continuer de pousser pendant les 9 minutes d’arrêt de jeu. Mais ils ne trouvent pas le cadre en particulier sur la reprise de Clauss à l’entrée de la surface (93′). Oukidja sauve encore les siens sur cette tête d’Aubameyang à la 96ème. Sarr avait pourtant bien ajuster son centre, mais le gardien la repousse. Le match s’achève sur le score de 2 à 2. L’Olympique de Marseille retombe à nouveau dans ses travers face à des Messins qui ont joué leur coup à fond.