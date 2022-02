Metz – OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters olympiens !

L’OM se déplacera sur la pelouse de Metz dimanche soir à 20h45 pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Les supporters marseillais ont été interdits de déplacement pour cette rencontre.

L’histoire se répète de plus en plus ces dernières années. La rencontre entre le FC Metz et l’Olympique de Marseille prévue ce dimanche à 20h45 se jouera sans aucun supporter olympien. Après l’interdiction de déplacement déjà en vigueur à Nice mercredi dernier, c’est cette fois-ci la Préfecture de la Moselle qui a annoncé à travers un communiqué l’interdiction de « la présence des supporters marseillais au stade Saint-Symphorien et au centre-ville de Metz » pour cette rencontre.

Une décision qui intervient à cause des « risques avérés de troubles à l’ordre public lors du match ». Toujours d’après ce qu’indique le communiqué de la Préfecture de la Moselle, cette restriction s’appliquera « de 12 heures à minuit, l’accès au stade ainsi que la circulation et le stationnement sur la voie publique de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel. Les personnes affichant leur qualité de supporters marseillais, par le port de maillots ou écharpes par exemple, ne pourront pas se rendre ni au stade pour assister au match, ni au centre-ville de Metz »

En août dernier, Mattéo Guendouzi s’était dit heureux d’être apprécié par les supporters. Il avait même évoqué leur importance dans les tribunes dans chacune des rencontres disputées par l’OM depuis le début de la saison. Pas sûr que cette interdiction de déplacement pour la deuxième fois consécutive fasse plaisir à l’ensemble des joueurs. Une chose est sûre, les joueurs devront faire de leur mieux pour ramener les trois points à Marseille dimanche.

« Ça fait plaisir que les supporters m’apprécient beaucoup. Je vais faire le maximum pour que ça dure le plus longtemps possible. Je me suis toujours battu pour mon club et aujourd’hui je m’identifie beaucoup à mon club de Marseille et les supporters peuvent s’identifier à moi aussi j’espère. (…) Les supporters marseillais sont incomparables. A Arsenal, ça n’a rien à voir. C’est totalement différent, le Vélodrome : c’est la plus belle ambiance. Ça nous transcende et j’espère que l’alchimie continuera comme ça. » Mattéo Guendouzi – Source : Conférence de presse (26/08/21)