MHSC – OM (1-1): « Il y a beaucoup de fatigue » lâche un Harit essoufflé

L’Olympique de Marseille a concédé le match nul à Montpellier (1-1) lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Héraultais ont ouvert le score en première période (14e) avant que les Marseillais répondent par l’intermédiaire de Veretout (52e). Au Micro de Prime Video, Amine Harit a expliqué ce résultat par la fatigue de ses coéquipiers avant la trêve.

« On a eu beaucoup de blessé, tout le monde n’a pas eu le temps de récupérer »

🗣️ Amine Harit : « On a énormément joué ces derniers temps. (…) C’est le moment d’aller récupérer. » Le milieu de terrain de l’@OM_Officiel s’avoue exténué par cette fin d’année.#MHSCOM pic.twitter.com/PZPgsqUp1v — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 20, 2023

« On a mis du temps à se mettre dedans. On a concédé peu d’occasions en première mi temps. On a pas été juste dans les trente derniers mètres. Il y a énormément de fatigue. On a beaucoup joué ces derniers temps. On a eu beaucoup de blessé, tout le monde n’a pas eu le temps de récupérer« , a confié l’international marocain.