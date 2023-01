MHSC – OM (1-2) : Marseille s’impose mais perd gros !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Montpellier pour ce match de la 17e journée de la Ligue 1 (1-2). Les olympiens reviennent à 4 points de Lens mais perd ses deux pistons !

MHSC 1 2 OM Savanier (p) 47′ Tavares 61’ Estève (csc)

Le onze marseillais

Lopez

Mbemba Bailly Kolasinac

Clauss Rongier Veretout TavaresUnder PayetSanchez



Le Match :

L’entame de match est équilibrée entre les deux équipes. Le MHSC prend même le dessus physiquement et même dans l’envie. Rongier tente de secouer ses partenaires, mais difficile de trouver Payet ou Veretout. Clauss s’offre la plus grosse occasion suite à une centre raté qui se termine en frappe que Omlin envoie sur la barre (19’). Le latéral droit va sortir suite à une blessure aux adducteurs (23’). Il n’y aura pas de buts lors de cette première mi-temps…

Marseille ouvre le score dès l’entame de la seconde période. Under centre pour la tête de Veretout, Omlin repousse, Tavares feinte la frappe, crochète et marque en lucarne du droit (0-1/47’). Le MHSC a des situations en contre mais manque de précision dans le dernier geste. Comme face à Toulouse, le second but arrive sur une tête contre son camp, c’est Esteve qui a la lutte avec Mbemba marque, Under avait tiré le corner (0-2/61’). Le match baisse en intensité, ce but a fait mal et la pluie n’arrange rien. L’OM s’offre plusieurs occasions par Sanchez et Under… sur un contre Tavares prend un carton rouge pour une faute stupide. Dans la foulée, Lopez rate sa sortie et provoque un pénalty. Savanier le transforme (1-2/90’). L’OM s’impose avec une fin de match tendue, Tavares sera suspendu et Clauss blessé.