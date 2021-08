MHSC – OM (2-3) : Un OM renversant et un grand Payet

L’Olympique de Marseille s’impose face à Montpellier (2-3). Les hommes de Jorge Sampaoli étaient menés 2-0 à la pause et ont renversé le match grâce notamment à un grand Dimitri Payet auteur d’un doublé.

Montpellier 2 1 Peres (csc) 30e Laborde 34e 70 Under 74e Payet 80e Payet

Le Onze de Départ :

Mandanda

Saliba, Balerdi, Peres

Kamara, Gueye, Guendouzi

Under, Gerson, Konrad

Payet



LE MATCH

Les marseillais dominent clairement la première demi heure de la rencontre. Dès l’entame du match le but inscrit Dimitri Payet est signalé hors jeu pour quelques centimètres d’avances. Alors que l’OM maîtrise et se procure plusieurs occasions, la rencontre bascule sur un but contre son camp de Luan Peres (30e, 1-0). Laborde double la mise quelques minutes plus tard sur une frappe enroulée pleine lucarne opposée (2-0, 33e).

Les marseillais réduisent le score en seconde période grâce à Cengiz Under bien servi au second poteau par Konrad (70′).

Le bon travail de Konrad qui sert parfaitement Cengiz Under pour la réduction du score. #MHSCOM #TeamOM pic.twitter.com/1UyICT78gJ — David (@David1326OM) August 8, 2021

Les olympiens dominent et égalisent sur un magnifique coup franc direct de Dimitri Payet (75′).

#MHSCOM (2-2) – BUT DE PAYET SUR COUP FRANC 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5Va7a5V4oA — GOALS LIGUE 1 (@GOALSLIGUE1) August 8, 2021

Le meneur de jeu olympien double la mise sur une action individuelle de grande classe (2-3, 80e) et offre ainsi une belle victoire au club marseillais.