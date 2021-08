MHSC – OM : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match pour la première rencontre de la saison !

L’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier pour le compte de la première journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le MHSC aura lieu à 20h45 à Montpellier. Le match sera retransmis en direct sur Prime Video.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Simon

Défenseurs:

Amavi, Balerdi, Peres, Saliba

Milieux :

Gueye, Kamara, Gerson, Nadir, Rongier, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Payet, De La Fuente, Radonjic, Dieng, Luis Henrique, Benedetto, Under

👥 Le groupe sélectionné par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour le premier match ⚡️ de la saison en @Ligue1UberEats. 🔵⚪️#MHSCOM pic.twitter.com/qEPptVieHG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2021

Montpellier

Gardiens :

Bertaud, Carvalho

Défenseurs :

Souquet, Sambia, Ristic, Suarez, Thuler, Cozza, Esteve

Milieux :

Ferri, Chotard, Leroy, Mollet, Delaye

Attaquants :

Delort, Laborde, Mavididi, Wahi, Makouana, Skuletic

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap.) – Saliba, Balerdi, Luan Peres- Henrique, Gueye, Guendouzi, Guendouzi, Ünder – Payet

Montpellier :

Bertaud – Sambia, Thuler, Estève, Cozza – Ferri, Leroy – Laborde, Mollet, Mavididi – Delort

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade de la Mosson (32 900 places).

L’Arbitre de ce Montpellier – OM

L’arbitre désigné pour Montpellier – OM ce dimanche est monsieur Jéremie Pignard, assisté par Frédéric Haquette et Bastien Courbet. Le quatrième arbitre sera Hakim Ben El Hadj Salem . Les deux arbitres assistants vidéo seront Alexandre Castro et Yohann Rouinsard.

La Météo

Prévision météo à Montpellier à 20h45 (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 24°C / ressentie 23°C

– Vent : O 11 km/h

– Taux d’humidité : 61%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS MONTPELLIER EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 29 Match nul : 21 Victoires Montpellier : 17

Déclarations d’avant-match

«Montpellier a changé d’entraîneur en prenant une personne qui pense le football de manière différente que celui d’avant. C’est un jeu moins direct, avec plus de football. De par les caractéristiques des joueurs, ça reste une équipe agressive. À domicile, ils sont très compétitifs. Duje et Pau ont le covid, Alvaro est suspendu mais tout le monde est là sinon. Milik est en reprise encore. Le groupe est intermédiaire, car le mercato n’est pas terminé.» Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/08/2021)

« On sait qu’on va affronter une équipe de Marseille qui est bien rodée, qui a fait de bons matchs amicaux. De notre côté, nous aussi on a bien bossé. L’OM a des ambitions, nous aussi, ça sera certainement un bon match. Rentrer dans le championnat par ce match, c’est une bonne chose même si les matchs, on devra tous les jouer. C’est une affiche pour nous, on se considère prêts à affronter cette équipe. Il y a de suite Marseille à domicile. Les jeunes qui vont rentrer n’auront pas le temps de réfléchir. Il faudra être à notre meilleur niveau. La secousse va être la même que face à Leipzig en amical, peut-être plus forte. Ce que je ne veux pas, c’est qu’on perde le moral. Je vais être attentif sur les attitudes, le courage, ce que nous demandent les supporters, montrer de la fierté par rapport à ce maillot qui mérite qu’on se fasse mal. » Olivier Dall’Oglio – Source : Conférence de presse (06/08/21)